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Происшествия «Огонь охватил кровлю по всей площади»: крыша дома вспыхнула под Новосибирском — видео пожара

«Огонь охватил кровлю по всей площади»: крыша дома вспыхнула под Новосибирском — видео пожара

Из горящего здания сотрудники МЧС спасли девять человек

2 689
8 комментариев

Пожар начался в 16:15

В Бердске в микрорайоне «Изумрудный городок» загорелась кровля многоэтажного дома. Информация о пожаре опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Как пишут очевидцы в паблике, пожар начался примерно в 17 часов в воскресенье, 8 сентября. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе, огнем охвачена значительная часть крыши здания.

— Первым тушить пожар принялся местный мужчина — он взял с собой тазик с водой, — также рассказали очевидцы в паблике.

Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация о возгорании поступила в ведомство в 16:14. Горит крыша четырехэтажного жилого дома по улице Изумрудный городок, 3. Прибывшие сотрудники ведомства установили, что кровля горит открытым огнем по всей площади. На месте задействована высотная техника, развернут штаб.

Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 9 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. В тушении задействованы 32 специалиста и 9 единиц техники. К настоящему моменту открытое возгорание ликвидировано. Тушение пожара продолжается.

В начале сентября трехлетний мальчик едва не погиб в пожаре на улице Юности. Малыш был дома один, когда квартира загорелась.

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Комментарии
8
Мон@шка60+
8 сентября 2024, 18:36
Здание вроде не старое. Из современных "негорючих" материалов построено?
Гость
8 сентября 2024, 18:37
Наверно кто-нибудь финскую баньку включил, думал погреться, а оно вона как, проводка 90х годов!
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