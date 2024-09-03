Трехлетний ребенок чуть не погиб в пожаре на Юности — мальчик был дома один

В Новосибирске пожарные спасли трехлетнего мальчика из горящей квартиры в доме на Юности, 5. Ребенок был дома один. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на 11-м этаже загорелся балкон.
— Самостоятельно до прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе шесть детей. Из горящей квартиры на 11-м этаже сотрудники МЧС России спасли трехлетнего малыша. Его жизни ничего не угрожает, — пояснили в МЧС.
Пожар потушили за 22 минуты. В тушении возгорания участвовали 27 человек и 8 единиц техники.
Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», во время пожара мальчик спрятался в шкаф.
Ранее в Новосибирске загорелась квартира на десятом этаже жилого дома на Выборной.