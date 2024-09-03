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Происшествия Трехлетний ребенок чуть не погиб в пожаре на Юности — мальчик был дома один

Трехлетний ребенок чуть не погиб в пожаре на Юности — мальчик был дома один

Из подъезда эвакуировались 15 человек

2 782
14 комментариев

Пожар потушили за 22 минуты

В Новосибирске пожарные спасли трехлетнего мальчика из горящей квартиры в доме на Юности, 5. Ребенок был дома один. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на 11-м этаже загорелся балкон.

— Самостоятельно до прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе шесть детей. Из горящей квартиры на 11-м этаже сотрудники МЧС России спасли трехлетнего малыша. Его жизни ничего не угрожает, — пояснили в МЧС.

Пожар потушили за 22 минуты. В тушении возгорания участвовали 27 человек и 8 единиц техники.

Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», во время пожара мальчик спрятался в шкаф.

Ранее в Новосибирске загорелась квартира на десятом этаже жилого дома на Выборной.

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Пожар МЧС Происшествие Новосибирск
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Комментарии
14
shamank331
3 сентября 2024, 16:35
мальчик вряд ли в три года балкон поджигал, надо или проводку света на балконе смотреть если она там есть конечно, ну или искать того, кто купит на балконе и бычки вниз кидает не тушенные.
Жаба Васильевна
3 сентября 2024, 17:13
МЧС - почёт и уважение!!!
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