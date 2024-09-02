Пропавший на Алтае новосибирец дважды звонил в МЧС: его родственники винят человеческий фактор

Новосибирец отправился в поход 13 августа Источник: предоставлено сестрой пропавшего туриста











Пропавший на Алтае новосибирец Юрий Бураченок дважды дозванивался до МЧС за несколько дней до начала его поисков. Родственники считают, что на звонки Юрия спасатели не отреагировали оперативно. В МЧС пояснили, что парень сам просил не начинать его поиски до определенного времени. Новосибирец отправился к вершине горы Маашей 13 августа, 20 августа его начали искать, но так и не нашли.

Не исключаю человеческий фактор

Тетя новосибирца Татьяна Смирнова в беседе с корреспондентом НГС сообщила, что Юрий связался с сотрудниками МЧС 17 августа и сообщил, что попал под обильный снегопад, сбился с курса и пойдет в обход. Также молодой человек рассказал, что не нуждается в медицинской помощи.

— От племянницы я узнала, что изначально была информация только про звонок от Юры 17 августа. Но в какой-то момент она позвонила, и ей сам оператор службы «112» сказал, что еще 18 августа от него были звонки — один в 15 с чем-то и второй после 16 часов. Официальная информация была, что он звонил только 17 числа и ему сказали перезвонить через два дня, — рассказала НГС Татьяна.

Родственники Юрия не исключают, что в ситуации со звонками в экстренные службы мог сыграть человеческий фактор.

— Были выходные, и он позвонил 17-го числа, это была суббота. Ему сказали, звоните через два дня. А он звонил уже на следующий день. И на эти звонки никто не отреагировал. Тут не исключаю вот этот человеческий фактор, — считает Татьяна Смирнова.

«Ищите, если не позвоню»

В ведомстве также прокомментировали информацию от родственников пропавшего о его звонках спасателям.

— У нас была информация, что он дважды звонил нам — 17, а потом и 18 числа. Он говорил спасателям, что планирует позвонить сам через два-три дня. И если не поступит звонок, то чтобы спасатели отправлялись на его поиски, — также сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России. Поиски Юрия были прекращены 29 августа.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай корреспонденту НГС сообщили, что Юрия не нашли, но поисково-спасательная операция официально завершена. Сотрудники ведомства обследовали перевалы «Надежда», «Верх-Шавлинский», «Абюл-Оюк», ледники «Маашей», «Университетский», осмотрели расщелины. Для поисков привлекался ведомственный вертолет Ми-8.