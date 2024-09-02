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Происшествия Пропавший на Алтае новосибирец дважды звонил в МЧС: его родственники винят человеческий фактор

Пропавший на Алтае новосибирец дважды звонил в МЧС: его родственники винят человеческий фактор

Спасатели утверждают, что парень сам просил его не искать до определенного времени

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20 комментариев

Новосибирец отправился в поход 13 августа

Пропавший на Алтае новосибирец Юрий Бураченок дважды дозванивался до МЧС за несколько дней до начала его поисков. Родственники считают, что на звонки Юрия спасатели не отреагировали оперативно. В МЧС пояснили, что парень сам просил не начинать его поиски до определенного времени. Новосибирец отправился к вершине горы Маашей 13 августа, 20 августа его начали искать, но так и не нашли.

Не исключаю человеческий фактор

Тетя новосибирца Татьяна Смирнова в беседе с корреспондентом НГС сообщила, что Юрий связался с сотрудниками МЧС 17 августа и сообщил, что попал под обильный снегопад, сбился с курса и пойдет в обход. Также молодой человек рассказал, что не нуждается в медицинской помощи.

— От племянницы я узнала, что изначально была информация только про звонок от Юры 17 августа. Но в какой-то момент она позвонила, и ей сам оператор службы «112» сказал, что еще 18 августа от него были звонки — один в 15 с чем-то и второй после 16 часов. Официальная информация была, что он звонил только 17 числа и ему сказали перезвонить через два дня, — рассказала НГС Татьяна.

Родственники Юрия не исключают, что в ситуации со звонками в экстренные службы мог сыграть человеческий фактор.

— Были выходные, и он позвонил 17-го числа, это была суббота. Ему сказали, звоните через два дня. А он звонил уже на следующий день. И на эти звонки никто не отреагировал. Тут не исключаю вот этот человеческий фактор, — считает Татьяна Смирнова.

«Ищите, если не позвоню»

В ведомстве также прокомментировали информацию от родственников пропавшего о его звонках спасателям.

— У нас была информация, что он дважды звонил нам — 17, а потом и 18 числа. Он говорил спасателям, что планирует позвонить сам через два-три дня. И если не поступит звонок, то чтобы спасатели отправлялись на его поиски, — также сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России. Поиски Юрия были прекращены 29 августа.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай корреспонденту НГС сообщили, что Юрия не нашли, но поисково-спасательная операция официально завершена. Сотрудники ведомства обследовали перевалы «Надежда», «Верх-Шавлинский», «Абюл-Оюк», ледники «Маашей», «Университетский», осмотрели расщелины. Для поисков привлекался ведомственный вертолет Ми-8.

Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря «Актру» Владислав Садыков.

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Комментарии
20
Татьяна 53
2 сентября 2024, 15:53
«Ищите, если не позвоню» Путешественник допускает мысль, что с ним может что-нибудь произойти и всё равно идёт
Англия я
2 сентября 2024, 16:21
Эх, вроде друга в горы надо брать! Жалко парня и родственников.
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