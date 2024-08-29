НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+19°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

южн.

 747мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77

Новосибирцы заявили о сбое в работе Wildberries

Схемы обмана при аренде жилья
Автобусы-призраки
Откровенное интервью о донорстве
Сколько тратят на букеты
Ваше мнение о работе
5 звёздных романов
Мы в Telegram
Происшествия Спасатели прекратили поиски пропавшего на Алтае туриста из Новосибирска — он исчез 12 дней назад

Спасатели прекратили поиски пропавшего на Алтае туриста из Новосибирска — он исчез 12 дней назад

Будет ли продолжаться поисковая операция пока неизвестно

767
5 комментариев

Новосибирец Юрий Бареченок перестал выходить на связь 17 августа

Сотрудники МЧС завершили поиски пропавшего в Республике Алтай туриста из Новосибирска. Они продолжались 12 дней.

Новосибирец Юрий Бареченок отправился к вершине горы Маашей 13 августа, но 17 августа связь с ним пропала.

— Поисково-спасательные работы в горах Алтая завершены. Сотрудники МЧС России обследовали перевалы «Надежда», «Верх-Шавлинский», «Абюл-Оюк», ледники «Маашей», «Университетский», осмотрели расщелины. Для поисков привлекался ведомственный вертолет Ми-8, — сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, чтобы узнать, чем завершилась поисковая операция.

— Туриста не нашли, будет ли продолжаться поисковая операция пока неизвестно. Решение об этом будет принято позже, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Республике Алтай.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России.

Вечером 21 августа спасатели нашли палатку и рюкзак с документами пропавшего туриста. Однако Юрия поблизости так обнаружено и не было. Поиски мужчины продолжаются.

Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря «Актру» Владислав Садыков.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
МАРГО
29 августа 2024, 21:29
Может в расщелине какой застрял и держится из последних сил, руку помощи ждёт, а её нет и нет ... Опасно в такие путешествия одному отправляться.
Гость
29 августа 2024, 21:20
нло?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Рекомендуем
Знакомства

Вера,47

Полина,32

Серж,58

Dn7,36

Calc1uM1k,37

Bell,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление