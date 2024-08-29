Спасатели прекратили поиски пропавшего на Алтае туриста из Новосибирска — он исчез 12 дней назад

Новосибирец Юрий Бареченок перестал выходить на связь 17 августа Источник: предоставлено сестрой пропавшего туриста











Сотрудники МЧС завершили поиски пропавшего в Республике Алтай туриста из Новосибирска. Они продолжались 12 дней.

Новосибирец Юрий Бареченок отправился к вершине горы Маашей 13 августа, но 17 августа связь с ним пропала.

— Поисково-спасательные работы в горах Алтая завершены. Сотрудники МЧС России обследовали перевалы «Надежда», «Верх-Шавлинский», «Абюл-Оюк», ледники «Маашей», «Университетский», осмотрели расщелины. Для поисков привлекался ведомственный вертолет Ми-8, — сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, чтобы узнать, чем завершилась поисковая операция.

— Туриста не нашли, будет ли продолжаться поисковая операция пока неизвестно. Решение об этом будет принято позже, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Республике Алтай.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России.

Вечером 21 августа спасатели нашли палатку и рюкзак с документами пропавшего туриста. Однако Юрия поблизости так обнаружено и не было. Поиски мужчины продолжаются.