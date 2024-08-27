Нашли палатку и рюкзак с документами: что известно о пропавшем на Алтае новосибирце — его ищут уже 10 дней

Молодой человек уже не первый раз отправился в поход по этому маршруту Источник: предоставлено сестрой пропавшего туриста











В республике Алтай уже десять дней продолжаются поиски пропавшего новосибирца Юрия Бураченко. 13 августа 24-летний молодой человек отправился в поход к вершине горы Маашей, однако с 17 августа с ним пропала связь.

— В мае этого года Юра уже ходил к этой вершине, точно по такому же маршруту. Летом докупил оборудование, взял второй отпуск и вновь отправился в горы, — рассказала сестра юноши Алина.

Как рассказала девушка, 17 августа Юрий связался с МЧС и сообщил, что из-за погодных условий отклонился от маршрута и заблудился. Спасатели ему рекомендовали возвращаться тем же маршрутом.

— Он должен был повернуть назад и через два созвониться с МЧС, но так и не связался со спасателями, — пояснила девушка.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России.

Вечером 21 августа спасатели нашли палатку и рюкзак с документами пропавшего туриста. Однако Юрия поблизости так обнаружено и не было. Поиски мужчины продолжаются.

Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря Актру Владислав Садыков.