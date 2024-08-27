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Происшествия Нашли палатку и рюкзак с документами: что известно о пропавшем на Алтае новосибирце — его ищут уже 10 дней

Нашли палатку и рюкзак с документами: что известно о пропавшем на Алтае новосибирце — его ищут уже 10 дней

Последний раз сибиряк вышел на связь 17 августа

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15 комментариев

Молодой человек уже не первый раз отправился в поход по этому маршруту

В республике Алтай уже десять дней продолжаются поиски пропавшего новосибирца Юрия Бураченко. 13 августа 24-летний молодой человек отправился в поход к вершине горы Маашей, однако с 17 августа с ним пропала связь.

— В мае этого года Юра уже ходил к этой вершине, точно по такому же маршруту. Летом докупил оборудование, взял второй отпуск и вновь отправился в горы, — рассказала сестра юноши Алина.

Как рассказала девушка, 17 августа Юрий связался с МЧС и сообщил, что из-за погодных условий отклонился от маршрута и заблудился. Спасатели ему рекомендовали возвращаться тем же маршрутом.

— Он должен был повернуть назад и через два созвониться с МЧС, но так и не связался со спасателями, — пояснила девушка.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России.

Вечером 21 августа спасатели нашли палатку и рюкзак с документами пропавшего туриста. Однако Юрия поблизости так обнаружено и не было. Поиски мужчины продолжаются.

Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря Актру Владислав Садыков.

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Комментарии
15
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
27 августа 2024, 22:08
Я считаю, что все, кто уходят на даже низкокатегорийные маршруты без группы, должны быть: 1) Обучены действиям в чрезвычайных ситуациях, чтобы не блуждали меж 17 камней в поисках своего рюкзака. 2) Снабжены картами (бумажными!). 3) Обучены азам ориентирования, и не формально, а с отстранением с маршрута в случае несдачи и штрафом при попытке выйти на маршрут. А то так и получается, что любители лезут, куда не должны, потом их ищут, жгут тонны топлива, иногда при поиске или эвакуации погибают спасатели. Если бы горы не прощали ошибки только тех, кто их сам и совершил. То мы бы жили в идеальном мире. Но горы могут не прощать и ЧУЖИЕ ошибки.
Гость
27 августа 2024, 21:51
Нашёл вход в Шомбалу. Развлекается там с узкоглазой принцессой Укок. А вы дальше считайте копейки и горбатитесь на ипотеки.
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