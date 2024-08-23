Привлекли вертолет: турист из Новосибирска пропал в горах на Алтае — его ищут уже неделю

Мужчину ищут с 17 августа Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай











Авиацию МЧС России привлекли для поиска пропавшего туриста из Новосибирска, который отправился в поход к вершине горы Маашей в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Молодой человек отправился в поход и должен был выйти на связь 17 августа, но этого не произошло. На следующий день он позвонил в МЧС и сообщил, что не успевает вернуться из похода вовремя, поэтому изменил маршрут. После этого новосибирец вновь перестал выходить на связь.

Сотрудники МЧС занялись поисками пропавшего туриста. Наземная группировка спасателей уже обнаружила палатку с личными вещами мужчины в Кош-Агачском районе. Но самого туриста в радиусе километра от нее найти не удалось.

— На место вылетел ведомственный вертолет Ми-8 с пятью спасателями на борту, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря Актру Владислав Садыков.