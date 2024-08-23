НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

вос.

 742мм 43%
Подробнее
7 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62

Названы сроки возвращения горячей воды в центр

Барная столица Сибири
100 новосибирцев судятся с СГК
Выгодно ли платить по QR-коду
Школьные поборы
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Происшествия Привлекли вертолет: турист из Новосибирска пропал в горах на Алтае — его ищут уже неделю

Привлекли вертолет: турист из Новосибирска пропал в горах на Алтае — его ищут уже неделю

Сибиряк отправился в поход к вершине горы Маашей

830
7 комментариев

Мужчину ищут с 17 августа

Авиацию МЧС России привлекли для поиска пропавшего туриста из Новосибирска, который отправился в поход к вершине горы Маашей в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Молодой человек отправился в поход и должен был выйти на связь 17 августа, но этого не произошло. На следующий день он позвонил в МЧС и сообщил, что не успевает вернуться из похода вовремя, поэтому изменил маршрут. После этого новосибирец вновь перестал выходить на связь.

Сотрудники МЧС занялись поисками пропавшего туриста. Наземная группировка спасателей уже обнаружила палатку с личными вещами мужчины в Кош-Агачском районе. Но самого туриста в радиусе километра от нее найти не удалось.

— На место вылетел ведомственный вертолет Ми-8 с пятью спасателями на борту, — говорится в сообщении ведомства.

Если вам известна личность пропавшего парня, свяжитесь с редакцией НГС

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря Актру Владислав Садыков.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Республика Алтай МЧС РФ Вертолет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Zemb
23 августа 2024, 17:13
сколько бабок каждый год уходит на поиск туристов, альпинистов и рыбаков уплваающих на одной и той же льдине? на детский санаторий бы хватило. 😎Когда им счета уже будут выставлять за поисково-спасательные мероприятия?
Виталька Каменский
23 августа 2024, 17:31
за чей счёт поиски?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Александра,43

Никита,23

NIK,39

Леха,44

позывной Гном,51

Инга,50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление