«Всегда был на боевом посту»: врач погиб при спуске с вершины на Алтае

Сибиряк работал врачом альпинистского лагеря Актру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб Владислав Садыков. Как сообщили в группе Новосибирской региональной федерации альпинизма во «ВКонтакте», трагедия произошла в воскресенье, 18 августа.

Сибиряк, как сказано в сообщение, работал врачом альпинистского лагеря Актру. На сайте лагеря сказано, что он расположен в троговой долине реки Актру у подножия ледников Северо-Чуйского хребта.

— Говорят «нет не заменимых людей», есть — им был наш многоуважаемый док. Он всегда был на боевом посту и днем и ночью. Мы потеряли порядочного, честного, очень профессионального товарища, — сообщили в группе. — Под его неусыпным контролем находились все участники и сотрудники нашего лагеря, а также все прибывающие в троговою долину Актру.

Когда состоится прощание с сибиряком, в сообщении не уточнили. НГС позвонил на номер телефона, который был указан в посте, но корреспонденту не ответили на звонки.