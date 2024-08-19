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Врач погиб при спуске с вершины на Алтае

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Происшествия «Всегда был на боевом посту»: врач погиб при спуске с вершины на Алтае

«Всегда был на боевом посту»: врач погиб при спуске с вершины на Алтае

Трагедия произошла накануне

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3 комментария

Сибиряк работал врачом альпинистского лагеря Актру

В Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб Владислав Садыков. Как сообщили в группе Новосибирской региональной федерации альпинизма во «ВКонтакте», трагедия произошла в воскресенье, 18 августа.

Сибиряк, как сказано в сообщение, работал врачом альпинистского лагеря Актру. На сайте лагеря сказано, что он расположен в троговой долине реки Актру у подножия ледников Северо-Чуйского хребта.

— Говорят «нет не заменимых людей», есть — им был наш многоуважаемый док. Он всегда был на боевом посту и днем и ночью. Мы потеряли порядочного, честного, очень профессионального товарища, — сообщили в группе. — Под его неусыпным контролем находились все участники и сотрудники нашего лагеря, а также все прибывающие в троговою долину Актру.

Когда состоится прощание с сибиряком, в сообщении не уточнили. НГС позвонил на номер телефона, который был указан в посте, но корреспонденту не ответили на звонки.

19 августа стало известно, что новосибирские альпинисты попали под обвал в Пакистане. Мужчины в составе группы из пяти человек отправились на вершину Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела другого альпиниста.

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Погиб Альпинизм Республика Алтай Врач
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Комментарии
3
Гость
19 августа 2024, 19:02
Наш дом лес
Гость
19 августа 2024, 19:17
Если врачь, то почему сам себя не вылечил?
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