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Происшествия Новосибирские альпинисты попали под обвал в Пакистане — один из них в тяжелом состоянии

Новосибирские альпинисты попали под обвал в Пакистане — один из них в тяжелом состоянии

Обвал произошел 17 августа

2 869
34 комментария
Группа отправилась на Гашербрум IV ради погибшего альпиниста

Новосибирские альпинисты Сергей и Михаил Мироновы попали под обвал в Пакистане. Мужчины в составе группы из пяти человек — Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков — отправились на вершину Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела другого альпиниста Дмитрия Головченко. В субботу, 17 августа, Сергей Нилов, Сергей и Михаил Мироновы попали под обвал.

Как рассказали на сайте Российской федерации альпинизма, трое альпинистов работали на ледопаде. Произошел обвал и связь с Сергеем Ниловым прервалась. Мироновы получили повреждения разной степени тяжести. Сейчас они находятся на высоте 6200–6400 метров. Один из них находится в критическом состоянии.

Вчера вечером, 18 августа, Мироновы смогли спуститься на 100 метров ниже. Там они нашли один из своих рюкзаков, который отбросило во время обвала. Им удалось найти и рюкзак Сергея Нилова. У новосибирцев сейчас есть все необходимое для жизнеобеспечения — еда, горелка, спальники, палатка, а также аптека.

— У Сергея Миронова предположительно перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет. Пакистанская армия вчера начала спасательную операцию, эвакуировала Баутина и Яблокова в Скарду для оказания медицинской помощи. На момент аварии они находились в лагере на 6100, — рассказали в федерации альпинизма.

Во время облета был обнаружен Сергей Нилов. Как передает Алексей Баутин, при содействии военного атташе в Пакистане сформированы 2 группы: одна — военные, вторая — гражданские, которые готовы выдвинуться и принять участие в наземной спасательной операции. Вчера, 18 августа, была предпринята попытка пробиться наверх, но погоды не было. Сейчас команды ждут погодное окно, чтобы спустить с горы пострадавших. Также постараются снять Сергея Нилова.

Сергей Миронов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» был онлайн две недели назад.

В Республике Алтай спасли туриста из Новосибирска, который при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот сорвался вниз. Он получил травму головы и плеча, и сам спуститься не мог.

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Альпинисты Новосибирск Пакистан Обвал
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Комментарии
34
Татьяна 53
19 августа 2024, 10:43
Сами себя калечат.
Гость
19 августа 2024, 09:58
Жалко ребят
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