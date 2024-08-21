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Происшествия Турист из Новосибирска пропал в горах на Алтае — о нем ничего не известно уже 4 дня

Турист из Новосибирска пропал в горах на Алтае — о нем ничего не известно уже 4 дня

Сибиряк отправился к вершине горы Маашей

1 394
5 комментариев

На поиски туриста отправились сотрудники МЧС

В Республике Алтай пропал турист из Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, мужчина отправился в поход к вершине горы Маашей, но 17 августа не вышел на связь по запланированному времени.

— На следующий день турист вновь вышел на связь и сообщил, что будет спускаться через перевалы Маашей-Абыл-Оюк и Надежда. На связь должен был выйти через 2 дня, но так и не вышел, — пояснили в МЧС.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Сегодня утром спасатели вновь отправились на поиски мужчины.

Если вы знаете пропавшего туриста или обладаете информацией о местонахождении, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря Актру Владислав Садыков.

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Турист из Новосибирска МЧС Республика Алтай Пропал мужчина
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Комментарии
5
Татьяна 53
21 августа 2024, 18:19
Алтай какой-то бермудский треугольник, пропадают люди каждый день.
Гость
21 августа 2024, 18:08
Похищен инопланетянами как вариант.
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