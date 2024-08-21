Турист из Новосибирска пропал в горах на Алтае — о нем ничего не известно уже 4 дня

На поиски туриста отправились сотрудники МЧС Источник: МЧС Республики Алтай











В Республике Алтай пропал турист из Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, мужчина отправился в поход к вершине горы Маашей, но 17 августа не вышел на связь по запланированному времени.

— На следующий день турист вновь вышел на связь и сообщил, что будет спускаться через перевалы Маашей-Абыл-Оюк и Надежда. На связь должен был выйти через 2 дня, но так и не вышел, — пояснили в МЧС.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Сегодня утром спасатели вновь отправились на поиски мужчины.

Ранее в Республике Алтай при спуске с вершины Студентов Западная погиб врач альпинистского лагеря Актру Владислав Садыков.