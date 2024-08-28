«Помощь будет оказана»: сибирячке, пострадавшей от взрыва газа, предоставят новое жилье — сейчас она в больнице

Прокуратура начала проверку Источник: МЧС по НСО











Администрация Каргатского района Новосибирской области предоставит жилье 80-летней женщине, которая пострадала от взрыва бытового газа в частном доме. Об этом НГС сообщил глава района Николай Терентьев.

— Всю необходимую помощь мы организуем, материальная помощь будет оказана. Также пострадавшей женщине будет предоставлено жилье, — пояснил глава.

Инцидент произошел сегодня в 8 утра в селе Маршанское на улице Центральная, 19. В результате взрыва газа обрушилась часть дома. Пострадавшая хозяйка жила одна, она получила ожоги. Сейчас сибирячка находится в больнице, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По данным МЧС, рабочие проводили газовое оборудование в помещение и могли не закрыть вентиль, из-за чего случилась утечка. По факту взрыва газа региональная прокуратура начала проверку. По версии Следственного комитета, причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование.