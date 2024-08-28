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Происшествия Жила одна: в каком состоянии сибирячка, дом которой взорвался от газа

Жила одна: в каком состоянии сибирячка, дом которой взорвался от газа

Прокуратура начала проверку инцидента в селе Маршанское

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5 комментариев

Дом обрушился после взрыва

Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме в селе Маршанское Каргатского района, сообщили в среду в пресс-службе надзорного ведомства.

— Предварительно установлено, что сегодня в 8 утра в селе Маршанское Каргатского района в частном доме по улице Центральная, 19 произошел взрыв газа, в результате которого обрушилась часть дома, — сказано в сообщении.

Пострадавшей хозяйке 80 лет, у неё ожоги. Глава Каргатского района Николай Терентьев в разговоре с корреспондентом НГС уточнил, что женщина в больнице в состоянии средней тяжести. Пострадавшая жила в доме одна.

Взрыв газа произошёл сегодня утром. По данным МЧС, рабочие проводили газовое оборудование в помещение и могли не закрыть вентиль, из-за чего случилась утечка.

Ранее НГС рассказывал о новых подробностях взрыва газа в доме на Линейной. По словам газовиков, причиной взрыва могли быть совсем не мошенники.

Если вы стали очевидцем происшествия или знаете хозяев дома, обращайтесь в редакцию НГС — это можно сделать анонимно.


Звоните8-923-157-00-00
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Обновлено: Следственный комитет начал проверку. По предварительной версии, причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование

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Новосибирск Каргатский район Взрыв газа МЧС
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Комментарии
5
Гость
28 августа 2024, 12:16
АК! чк там, бабы, про стаканчик воды в старости?
Гость
28 августа 2024, 12:50
Там кроме вентиля в доме есть вентиль на улице, краны на газовой плите. А котёл - так там вообще предохранительные системы. А провести газ - приличных денег стоит. Как у неё средств хватило?
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