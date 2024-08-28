Жила одна: в каком состоянии сибирячка, дом которой взорвался от газа

Дом обрушился после взрыва Источник: прокуратура Новосибирской области











Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме в селе Маршанское Каргатского района, сообщили в среду в пресс-службе надзорного ведомства.

— Предварительно установлено, что сегодня в 8 утра в селе Маршанское Каргатского района в частном доме по улице Центральная, 19 произошел взрыв газа, в результате которого обрушилась часть дома, — сказано в сообщении.

Пострадавшей хозяйке 80 лет, у неё ожоги. Глава Каргатского района Николай Терентьев в разговоре с корреспондентом НГС уточнил, что женщина в больнице в состоянии средней тяжести. Пострадавшая жила в доме одна.

Взрыв газа произошёл сегодня утром. По данным МЧС, рабочие проводили газовое оборудование в помещение и могли не закрыть вентиль, из-за чего случилась утечка.

Ранее НГС рассказывал о новых подробностях взрыва газа в доме на Линейной. По словам газовиков, причиной взрыва могли быть совсем не мошенники.

