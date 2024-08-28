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Происшествия Забыли закрыть вентиль: жилой дом взорвался в Новосибирской области — хозяйка в больнице

Забыли закрыть вентиль: жилой дом взорвался в Новосибирской области — хозяйка в больнице

Женщина получила ожоги

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Дом восстановлению не подлежит

Бытовой газ взорвался в частном доме в селе Маршанское Каргатского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным экстренных служб, инцидент произошёл в 8:26 утра. Хозяйка начала растапливать печь. В ведомстве уточнили, что в доме незадолго до взрыва проводили газ и могли забыть закрыть вентиль, из-за чего произошла утечка.

В МЧС уточнили, что хозяйка получила ожоги — её госпитализировали. Дом восстановлению не подлежит.

Ранее НГС рассказывал о новых подробностях взрыва газа в доме на Линейной. По словам газовиков, причиной взрыва могли быть совсем не мошенники.

Если вы стали очевидцем происшествия или знаете хозяев дома, обращайтесь в редакцию НГС — это можно сделать анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Новосибирск Взрыв газа МЧС
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Комментарии
2
Гость
28 августа 2024, 10:48
Нельзя наших людей к газу допускать! Вообще! Никогда!
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