В Новосибирске пропал 14-летний подросток — его не могут найти уже четыре дня

Источник: «ЛизаАлерт», Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут пропавшего без вести Артёма Гусева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 14-летний подросток исчез 24 августа в Заельцовском районе.

По данным волонтёров, парень был одет в серую толстовку с капюшоном, серые джинсы и серые кроссовки, с собой у него была голубая сумка. Рост Артёма Гусева 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Накануне НГС писал про 24-летнего новосибирца, который пропал без вести на Алтае. Информации о нём нет уже десять дней.