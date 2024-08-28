НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 751мм 99%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29

В Новосибирске пропал 14-летний подросток

Выгодно ли платить по QR-коду
Мы в Telegram
Наказание за номера не по ГОСТу
Чем заменить муку
Происшествия В Новосибирске пропал 14-летний подросток — его не могут найти уже четыре дня

В Новосибирске пропал 14-летний подросток — его не могут найти уже четыре дня

Молодой человек пропал 24 августа

1 398
3 комментария

В Новосибирске ищут пропавшего без вести Артёма Гусева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 14-летний подросток исчез 24 августа в Заельцовском районе.

По данным волонтёров, парень был одет в серую толстовку с капюшоном, серые джинсы и серые кроссовки, с собой у него была голубая сумка. Рост Артёма Гусева 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Накануне НГС писал про 24-летнего новосибирца, который пропал без вести на Алтае. Информации о нём нет уже десять дней.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Мон@шка60+
28 августа 2024, 10:34
Бегунок?
Гость
28 августа 2024, 10:26
Странно что лицо не заблюрили и имя и фамили должно быть изменено
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Знакомства

Катерина,34

Alexey,32

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Влад,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление