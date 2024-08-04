Члены одной семьи: пара с 9-месячной дочкой пропала в Новосибирске

Информации о местонахождении пропавших нет со 2 августа Источник: «ЛизаАлерт» Новосибирской области











В Заельцовском районе Новосибирска пропала семейная пара с девятимесячной дочерью. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, местонахождение семьи неизвестно с 2 августа.



Как рассказала НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Алина Нольде, заявка на поиск пропавшей пары и их дочери поступила в отряд 3 августа.



— Они члены одной семьи. Информации об их местонахождении нет со 2 августа, в последний раз их видели в Заельцовском районе, — рассказала НГС Алина Нольде.



Приметы пропавшего 21-летнего Дмитрия Буркова: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения мужчина был одет в черно-серую футболку, голубые шорты, зеленую кепку и черные шлепанцы. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы пропавшей 23-летней Ксении Ушаевой: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-розовые волосы, карие глаза. В день исчезновения девушка была одета в фиолетово-черное платье и розовые шлепанцы. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы пропавшей Арины Ушаевой, ей 9 месяцев: рост 70 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Ребенок был одет в белую футболку, черные штаны и черную косынку с козырьком.



Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавших по телефону горячей линии 8(800)-700–54–52 или по номеру 112.

