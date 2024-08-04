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Пара с 9-месячной дочкой пропала в Новосибирске

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Происшествия Члены одной семьи: пара с 9-месячной дочкой пропала в Новосибирске

Члены одной семьи: пара с 9-месячной дочкой пропала в Новосибирске

В последний раз молодых людей и ребенка видели в Заельцовском районе

3 889
20 комментариев
Информации о местонахождении пропавших нет со 2 августа

В Заельцовском районе Новосибирска пропала семейная пара с девятимесячной дочерью. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, местонахождение семьи неизвестно с 2 августа.

Как рассказала НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Алина Нольде, заявка на поиск пропавшей пары и их дочери поступила в отряд 3 августа.

— Они члены одной семьи. Информации об их местонахождении нет со 2 августа, в последний раз их видели в Заельцовском районе, — рассказала НГС Алина Нольде.

Приметы пропавшего 21-летнего Дмитрия Буркова: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения мужчина был одет в черно-серую футболку, голубые шорты, зеленую кепку и черные шлепанцы. Нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей 23-летней Ксении Ушаевой: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-розовые волосы, карие глаза. В день исчезновения девушка была одета в фиолетово-черное платье и розовые шлепанцы. Нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей Арины Ушаевой, ей 9 месяцев: рост 70 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Ребенок был одет в белую футболку, черные штаны и черную косынку с козырьком.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавших по телефону горячей линии 8(800)-700–54–52 или по номеру 112.

Тем временем в Новосибирске больше недели ищут пропавшего 21-летнего студента. Молодой человек исчез из дачного домика.

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Комментарии
20
Barmaleя
4 августа 2024, 15:17
Почему людям с ментальными нарушениями разрешают иметь детей?
урлулуу
4 августа 2024, 15:09
У мужа лбу все написано буквально. Жена на фото насваем вкинутая.
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