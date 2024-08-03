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Происшествия В Новосибирске больше недели ищут 21-летнего студента — он исчез из дачного домика

В Новосибирске больше недели ищут 21-летнего студента — он исчез из дачного домика

Молодой человек летом жил на даче вместе с дедушкой

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1 комментарий
Информации о метонахождении Георгия все еще нет

В Новосибирске уже больше недели ищут 21-летнего студента НГУ Георгия Скуридина. Юноша исчез в СНТ, где жил в доме вместе с дедушкой.

Как рассказала НГС Татьяна, мама пропавшего юноши, информации о местонахождении ее сына до сих пор нет. Георгий исчез 26 июля, как рассказывала Татьяна, летом он жил на даче с дедушкой в СНТ «Золотая Горка». За день до пропажи студент поднялся к себе в комнату на второй этаж, на следующее утро, примерно в 11:00, дедушка Георгия не обнаружил. Неизвестно ушел студент утром или ночью.

Георгий учится в НГУ на химика, но брал академический отпуск, с сентября он должен вернуться на учебу. По словам мамы, юноша до этого не пропадал. Сейчас студента ищет полиция и волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы Георгия: рост — 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы рыжие, глаза серые. В момент пропажи был одет в футболку, черные штаны и черные кроссовки. С собой у молодого человека был темно-серый рюкзак. Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Недавно в Юго-Западном котловане нашли тело пропавшего 20-летнего новосибирцы Никиты Молчанова.

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Комментарии
1
Гость
3 августа 2024, 13:48
Студент исчез из дачного домика? Лиза Алерт будет искать его до 1492 года, если перед этим не откроет пивную пробку и всю Вест-Индию.
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