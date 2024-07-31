Припарковали в гаражах: полиция нашла помятый «Мерседес», который мог сбить насмерть сибирячку

Машину спрятали в гараж Источник: МВД по Новосибирской области











В Новосибирске нашли помятый «Мерседес» без номеров и 24-летнего водителя, который подозревается в ДТП на улице Большевистской. Ночью 31 июля в Октябрьском районе Новосибирска насмерть сбили женщину-пешехода.

— Автомобиль был припаркован в гаражном комплексе в Железнодорожном районе города. В настоящий момент полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Водитель задержан.

У автомобиля разбито окно Источник: МВД по Новосибирской области

Подписчики телеграм-канала «ACT-54 Black» сообщили, что автомобиль Mercedes-Benz участвует в ночных нелегальных гонках, демонстрирует агрессивную езду на улицах Новосибирска.



Это вторая авария с автомобилем без номеров за июль в Новосибирске. В первый раз тонированный кроссовер BMW без номеров протаранил семь припаркованных автомобилей в районе станции метро «Гагаринская». На этой неделе СК дали подробности по делу.