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Происшествия Припарковали в гаражах: полиция нашла помятый «Мерседес», который мог сбить насмерть сибирячку

Припарковали в гаражах: полиция нашла помятый «Мерседес», который мог сбить насмерть сибирячку

У автомобиля разбито лобовое стекло

1 954
8 комментариев
Машину спрятали в гараж

В Новосибирске нашли помятый «Мерседес» без номеров и 24-летнего водителя, который подозревается в ДТП на улице Большевистской. Ночью 31 июля в Октябрьском районе Новосибирска насмерть сбили женщину-пешехода.

— Автомобиль был припаркован в гаражном комплексе в Железнодорожном районе города. В настоящий момент полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Водитель задержан.

У автомобиля разбито окно

Подписчики телеграм-канала «ACT-54 Black» сообщили, что автомобиль Mercedes-Benz участвует в ночных нелегальных гонках, демонстрирует агрессивную езду на улицах Новосибирска.

Это вторая авария с автомобилем без номеров за июль в Новосибирске. В первый раз тонированный кроссовер BMW без номеров протаранил семь припаркованных автомобилей в районе станции метро «Гагаринская». На этой неделе СК дали подробности по делу.

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Комментарии
12
29588
31 июля 2024, 14:59
ГАИ сколько нужно вам происшествий, чтоб вы бездействовали езде без номеров?
Фродо Бэггинс
31 июля 2024, 14:49
черный мерс без номеров??? почему я не удивлен ищите очередного настоящего мужчину ахмета
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