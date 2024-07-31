Была на проезжей части: ночью водитель насмерть сбил молодую женщину на Большевистской

ДТП произошло возле Инструментального завода Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Новосибирске ночью, в 03:05 минут, 31 июля насмерть сбили женщину. Как рассказали в пресс-службе ГАИ, это произошло в Октябрьском районе.

Неизвестный водитель на неустановленной машине ехал со стороны улицы Добролюбова в сторону улицы Выборной. Возле дома № 177/24 по Большевистской водитель сбил пешехода, который был на проезжей части.

Женщина, чья личность на момент публикации неизвестна полиции, получила несовместимые с жизнью травмы. На вид ей было около 30 лет. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

На прошлой неделе в ДТП в Новосибирском районе погибли четыре человека и пострадала 9-летняя девочка.