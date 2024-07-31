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Происшествия Была на проезжей части: ночью водитель насмерть сбил молодую женщину на Большевистской

Была на проезжей части: ночью водитель насмерть сбил молодую женщину на Большевистской

Пострадавшая скончалась на месте из-за травм

2 773
14 комментариев
ДТП произошло возле Инструментального завода

В Новосибирске ночью, в 03:05 минут, 31 июля насмерть сбили женщину. Как рассказали в пресс-службе ГАИ, это произошло в Октябрьском районе.

Неизвестный водитель на неустановленной машине ехал со стороны улицы Добролюбова в сторону улицы Выборной. Возле дома № 177/24 по Большевистской водитель сбил пешехода, который был на проезжей части.

Женщина, чья личность на момент публикации неизвестна полиции, получила несовместимые с жизнью травмы. На вид ей было около 30 лет. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

Если вам что-то известно о происшествии, свяжитесь с нами.
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На прошлой неделе в ДТП в Новосибирском районе погибли четыре человека и пострадала 9-летняя девочка.

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ДТП Новосибирск Пешеход Октябрьский район
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Комментарии
14
Татьяна 53
31 июля 2024, 08:00
Соболезнование родным.
VVadim
31 июля 2024, 07:58
Работала видимо и таксист
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