Следственный комитет раскрыл детали скандальной аварии с BMW — мы выяснили, как определяли виновника ДТП

Кроссовер на огромной скорости протаранил припаркованные авто, перевернулся и загорелся Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











В Следственном комитете дали пояснения по делу о скандальном ДТП, в котором тонированный кроссовер BMW без номеров протаранил семь припаркованных автомобилей в районе станции метро «Гагаринская». Силовики отметили, что в момент аварии в салоне находились три человека.

— За рулем в момент ДТП находился 24-летний обвиняемый, законный владелец данного автомобиля. Следствием установленно, что иные лица не могли находиться за рулем автомобиля в момент ДТП, — пояснили корреспонденту НГС в ведомстве.

Речь идёт о 24-летнем Никите Веретине, личность которого официально раскрыли в Заельцовском суде 26 июля, когда следователи требовали отправить его в изолятор на время расследования обстоятельств инцидента. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что следователи отсмотрели доступные видеозаписи происшествия, опросили свидетелей, а также провели экспертизу биологических следов, оставшихся в салоне.

— Кровь, обнаруженная на водительской подушке безопасности, принадлежит обвиняемому, — пояснил источник.

Напомним, ранее официальный телеграм-канал Следственного комитета сообщал, что за рулем кроссовера сидел некий уроженец Азербайджана. По данным источника НГС, речь идёт о 27-летнем Али А., который в момент аварии также находился в салоне авто. И Никита Веретин и Али А. попали на видео (опубликовано ниже) в первые минуты после аварии.

По словам источника НГС, Али А. ходит босой, пытаясь потушить горящую машину. Никита Веретин рядом — в чёрно-белой футболке Источник: Эмиль Фкус / NGS.RU

Очевидно, одна из самых скандальных аварий года произошла вечером 13 июля. Тонированный BMW X5 M-Competition без номеров промчался на сумасшедшей скорости по Красному проспекту протаранил 7 автомобилей, перевернулся и загорелся. По данным правоохранительных органов, в результате незначительно пострадали два человека. С места ДТП сбежали два человека, находившихся в салоне. 17 июля предполагаемый виновник аварии сам явился в полицию.