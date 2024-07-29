Следственный комитет раскрыл детали скандальной аварии с BMW — мы выяснили, как определяли виновника ДТП

В Следственном комитете дали пояснения по делу о скандальном ДТП, в котором тонированный кроссовер BMW без номеров протаранил семь припаркованных автомобилей в районе станции метро «Гагаринская». Силовики отметили, что в момент аварии в салоне находились три человека.
— За рулем в момент ДТП находился 24-летний обвиняемый, законный владелец данного автомобиля. Следствием установленно, что иные лица не могли находиться за рулем автомобиля в момент ДТП, — пояснили корреспонденту НГС в ведомстве.
Речь идёт о 24-летнем Никите Веретине, личность которого официально раскрыли в Заельцовском суде 26 июля, когда следователи требовали отправить его в изолятор на время расследования обстоятельств инцидента. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что следователи отсмотрели доступные видеозаписи происшествия, опросили свидетелей, а также провели экспертизу биологических следов, оставшихся в салоне.
— Кровь, обнаруженная на водительской подушке безопасности, принадлежит обвиняемому, — пояснил источник.
Напомним, ранее официальный телеграм-канал Следственного комитета сообщал, что за рулем кроссовера сидел некий уроженец Азербайджана. По данным источника НГС, речь идёт о 27-летнем Али А., который в момент аварии также находился в салоне авто. И Никита Веретин и Али А. попали на видео (опубликовано ниже) в первые минуты после аварии.
Очевидно, одна из самых скандальных аварий года произошла вечером 13 июля. Тонированный BMW X5 M-Competition без номеров промчался на сумасшедшей скорости по Красному проспекту протаранил 7 автомобилей, перевернулся и загорелся. По данным правоохранительных органов, в результате незначительно пострадали два человека. С места ДТП сбежали два человека, находившихся в салоне. 17 июля предполагаемый виновник аварии сам явился в полицию.
Редакция НГС выяснила, кто может иметь отношение к сгоревшей BMW и составила их занимательные портреты.