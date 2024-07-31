Насмерть сбили женщину: полиция объявила в розыск водителя помятого «Мерседеса» без номеров

Мужчина попал на видеокамеры Источник: МВД по Новосибирской области











В Новосибирске полиция просит помощи в установлении местонахождения водителя и автомобиля «Мерседес». Мужчина, возможно, насмерть сбил женщину на Большевистской сегодня, 31 июля, ночью.

Как объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, автомобиль «Мерседес» черного цвета, тонированный и без номеров.

У «Мерседеса» нет номеров Источник: МВД по Новосибирской области

На бампере автомобиля есть повреждения. Всем, кто располагает любыми сведениями, просьба сообщить по телефонам в полицию: 232-23-51, 232-23-22, 232-23-21. Сотрудники полиции гарантируют конфиденциальность.

Вечером 16 июля в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Toyota насмерть сбила пешехода, который шел по краю проезжей части.