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Криминал Насмерть сбили женщину: полиция объявила в розыск водителя помятого «Мерседеса» без номеров

Насмерть сбили женщину: полиция объявила в розыск водителя помятого «Мерседеса» без номеров

Сотрудники МВД просят помочь жителей города

4 974
46 комментариев
Мужчина попал на видеокамеры

В Новосибирске полиция просит помощи в установлении местонахождения водителя и автомобиля «Мерседес». Мужчина, возможно, насмерть сбил женщину на Большевистской сегодня, 31 июля, ночью.

Как объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, автомобиль «Мерседес» черного цвета, тонированный и без номеров.

У «Мерседеса» нет номеров

На бампере автомобиля есть повреждения. Всем, кто располагает любыми сведениями, просьба сообщить по телефонам в полицию: 232-23-51, 232-23-22, 232-23-21. Сотрудники полиции гарантируют конфиденциальность.

Если вам что-то известно о погибшей или о ДТП, напишите нам
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Вечером 16 июля в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Toyota насмерть сбила пешехода, который шел по краю проезжей части.

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Комментарии
49
Энский
31 июля 2024, 11:18
Может начальство ГАИ пояснит, почему столько наглухо тонированных тачек без номеров по городу спокойно каждый день катаются.
Поддерживаю
31 июля 2024, 11:26
Когда начнут изымать машины у владельцев без номеров, в городе беспредел происходит на каждом углу с такими и никто не чешется, гибдд нет на дорогах.
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