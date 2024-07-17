Прогулка по встречке стала последней для незаметного пешехода под Новосибирском

Мужчина шел в сторону Кемерова Источник: ГАИ Новосибирской области











Вечером 16 июля в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Toyota насмерть сбила пешехода, который шел ей навстречу по проезжей части. Подробности дорожного происшествия сообщили 17 июля в ГАИ региона.



— Водитель-женщина 1979 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота» со стороны Кемерова, на 101-м км автодороги Р-255 совершила наезд на пешехода, который двигался по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля, — уточнили в ГАИ.



Пешеход 1976 года рождения скончался на месте ДТП, известно, что на его одежде не было световозвращающих элементов.



Ранее в Новосибирске водитель на тонированном Infiniti без госномеров прокатился по встречке и устроил конфликт с другими автолюбителями.