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Дороги и транспорт Прогулка по встречке стала последней для незаметного пешехода под Новосибирском

Прогулка по встречке стала последней для незаметного пешехода под Новосибирском

В ГАИ отметили отсутствие световозвращающих элементов на одежде у погибшего

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5 комментариев
Мужчина шел в сторону Кемерова

Вечером 16 июля в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Toyota насмерть сбила пешехода, который шел ей навстречу по проезжей части. Подробности дорожного происшествия сообщили 17 июля в ГАИ региона.

— Водитель-женщина 1979 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота» со стороны Кемерова, на 101-м км автодороги Р-255 совершила наезд на пешехода, который двигался по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля, — уточнили в ГАИ.

Пешеход 1976 года рождения скончался на месте ДТП, известно, что на его одежде не было световозвращающих элементов.

Ранее в Новосибирске водитель на тонированном Infiniti без госномеров прокатился по встречке и устроил конфликт с другими автолюбителями.

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Комментарии
5
JUK54
17 июля 2024, 08:04
Зачем нужно ехать по обочине?
Гость
17 июля 2024, 07:57
жаль обоих
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