«Обшмаляю тебе колеса»: мужчина на тонированном Infiniti без номеров прокатился по встречке и обматерил водителей

Мужчину часто видят на Волочаевском шоссе Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске водитель на тонированном Infiniti без госномеров прокатился по встречке и устроил конфликт с другими автолюбителями. Он дважды попал на видео подписчиков телеграм-канала «АСТ-54 Black». Мужчину часто видят на Волочаевском шоссе.

Одно из них без звука, а на второе попал конфликт. Водитель Infiniti был очень недоволен, что ему не дали проехать по встречной полосе. Он осыпал второго мужчину матом.

— Ты черт. Я сейчас выйду и [ударю] тебе дам. Быстро [уехал], пока тебе не обшмалял все колеса, — кричал водитель Infiniti.

Драки в итоге не случилось. Агрессивный водитель просто уехал.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что сейчас уже ищут водителя Infiniti, чтобы привлечь его к административной ответственности.