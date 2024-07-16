«Обшмаляю тебе колеса»: мужчина на тонированном Infiniti без номеров прокатился по встречке и обматерил водителей

В Новосибирске водитель на тонированном Infiniti без госномеров прокатился по встречке и устроил конфликт с другими автолюбителями. Он дважды попал на видео подписчиков телеграм-канала «АСТ-54 Black». Мужчину часто видят на Волочаевском шоссе.
Одно из них без звука, а на второе попал конфликт. Водитель Infiniti был очень недоволен, что ему не дали проехать по встречной полосе. Он осыпал второго мужчину матом.
— Ты черт. Я сейчас выйду и [ударю] тебе дам. Быстро [уехал], пока тебе не обшмалял все колеса, — кричал водитель Infiniti.
Драки в итоге не случилось. Агрессивный водитель просто уехал.
В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что сейчас уже ищут водителя Infiniti, чтобы привлечь его к административной ответственности.
В начале июля в Новосибирске водитель бетономешалки чуть не стал причиной нескольких ДТП. А всё потому, что сибиряк решил объезжать другие автомобили по встречке и даже проскочил на красный сигнал светофора.