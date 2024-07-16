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Дороги и транспорт «Обшмаляю тебе колеса»: мужчина на тонированном Infiniti без номеров прокатился по встречке и обматерил водителей

«Обшмаляю тебе колеса»: мужчина на тонированном Infiniti без номеров прокатился по встречке и обматерил водителей

Его поведение попало на видео

2 742
63 комментария
Мужчину часто видят на Волочаевском шоссе

В Новосибирске водитель на тонированном Infiniti без госномеров прокатился по встречке и устроил конфликт с другими автолюбителями. Он дважды попал на видео подписчиков телеграм-канала «АСТ-54 Black». Мужчину часто видят на Волочаевском шоссе.

Одно из них без звука, а на второе попал конфликт. Водитель Infiniti был очень недоволен, что ему не дали проехать по встречной полосе. Он осыпал второго мужчину матом.

— Ты черт. Я сейчас выйду и [ударю] тебе дам. Быстро [уехал], пока тебе не обшмалял все колеса, — кричал водитель Infiniti.

Драки в итоге не случилось. Агрессивный водитель просто уехал.

В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что сейчас уже ищут водителя Infiniti, чтобы привлечь его к административной ответственности.

В начале июля в Новосибирске водитель бетономешалки чуть не стал причиной нескольких ДТП. А всё потому, что сибиряк решил объезжать другие автомобили по встречке и даже проскочил на красный сигнал светофора.

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Комментарии
64
Пьер Дун Лахтинский
16 июля 2024, 10:48
почему всякие волосатые шимпанзе, мнят себя хозяевами нашей страны??...может потому что это мы стадо и позволяем так себя им вести??
котичек
16 июля 2024, 10:46
Подобных водятлов необходимо разыскивать и закрывать как минимум на 15 суток, а еще лучше на 15 месяцев!..
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