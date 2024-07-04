«Чуть не влетел в автомобиль на ж/д переезде»: как дерзкий водитель бетономешалки объезжает пробки по встречке — видео

В Новосибирске водитель бетономешалки чуть не стал причиной нескольких ДТП. А всё потому, что сибиряк решил объезжать другие автомобили по встречке и даже проскочил на красный сигнал светофора. Маневры лихого водителя очевидцы сняли на видео и опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Водитель на бетономешалке сначала чуть не влетел в автомобиль на встречной полосе на железнодорожном переезде у станции Ипподром, а через минуту выехал на красный сигнал светофора на перекресток со Станционной, — написали очевидцы.
Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, личность водителя устанавливается.
— Госавтоинспекция ориентирована на установление личности водителя и привлечение к административной ответственности, — пояснили в ведомстве.
Ранее на Димитровском мосту в Новосибирске тягач МАЗ наехал на бетонные блоки. В ДТП пострадал 59-летний водитель.