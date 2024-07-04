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Происшествия «Чуть не влетел в автомобиль на ж/д переезде»: как дерзкий водитель бетономешалки объезжает пробки по встречке — видео

«Чуть не влетел в автомобиль на ж/д переезде»: как дерзкий водитель бетономешалки объезжает пробки по встречке — видео

Сейчас полиция ищет нарушителя

2 500
22 комментария
Инцидент произошел на железнодорожном переезде у станции Ипподром

В Новосибирске водитель бетономешалки чуть не стал причиной нескольких ДТП. А всё потому, что сибиряк решил объезжать другие автомобили по встречке и даже проскочил на красный сигнал светофора. Маневры лихого водителя очевидцы сняли на видео и опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Водитель на бетономешалке сначала чуть не влетел в автомобиль на встречной полосе на железнодорожном переезде у станции Ипподром, а через минуту выехал на красный сигнал светофора на перекресток со Станционной, — написали очевидцы.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, личность водителя устанавливается.

— Госавтоинспекция ориентирована на установление личности водителя и привлечение к административной ответственности, — пояснили в ведомстве.

Ранее на Димитровском мосту в Новосибирске тягач МАЗ наехал на бетонные блоки. В ДТП пострадал 59-летний водитель.

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ДТП ПДД Новосибирск Бетономешалка
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Комментарии
22
Поддерживаю
4 июля 2024, 21:33
Лишить прав торопыгу, за такую езду это еще мало!
Zemb
4 июля 2024, 20:32
да можете любого сажать, они все так гоняют.... не ошибётесь.
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