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Происшествия Тягач развернуло, водитель выпал: грузовик зацепил бетонные блоки на Димитровскому мосту

Тягач развернуло, водитель выпал: грузовик зацепил бетонные блоки на Димитровскому мосту

Место ДТП сняли на видео

1 910
6 комментариев
Авария случилась прошедшей ночью

Ночью 4 июля на Димитровском мосту в Новосибирске тягач МАЗ наехал на бетонные блоки. В ДТП пострадал 59-летний водитель — как сообщают в городской Госавтоинспекции, он попал в больницу.

По данным ГАИ, МАЗ ехал по мосту со стороны улицы Большой в сторону Фабричной. Находившийся за рулем мужчина не справился с управлением.

Видео с места ДТП

Telegram-канал «АСТ-54 Black» пишет, что тягач развернуло, и водитель выпал из кабины.

Если вы стали очевидцем ДТП или знаете пострадавшего, расскажите редакции НГС.
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Возле Болотного столкнулись две фуры — водителя вытаскивали из кабины.

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Комментарии
6
Гость
4 июля 2024, 11:35
зимой там жесть буде, хоть и говорили до ноября сдадут, но судя, что там ничего не делают, не сдадут
Фродо Бэггинс
4 июля 2024, 11:48
фуры ходят эшедонами, превышение скорости, усталые водители -таких аварий будет больше
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