Тягач развернуло, водитель выпал: грузовик зацепил бетонные блоки на Димитровскому мосту

Авария случилась прошедшей ночью Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram, Андрей Бортко / NGS.RU











Ночью 4 июля на Димитровском мосту в Новосибирске тягач МАЗ наехал на бетонные блоки. В ДТП пострадал 59-летний водитель — как сообщают в городской Госавтоинспекции, он попал в больницу.



По данным ГАИ, МАЗ ехал по мосту со стороны улицы Большой в сторону Фабричной. Находившийся за рулем мужчина не справился с управлением.

Видео с места ДТП Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Telegram-канал «АСТ-54 Black» пишет, что тягач развернуло, и водитель выпал из кабины.



Возле Болотного столкнулись две фуры — водителя вытаскивали из кабины.

