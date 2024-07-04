Тягач развернуло, водитель выпал: грузовик зацепил бетонные блоки на Димитровскому мосту

Ночью 4 июля на Димитровском мосту в Новосибирске тягач МАЗ наехал на бетонные блоки. В ДТП пострадал 59-летний водитель — как сообщают в городской Госавтоинспекции, он попал в больницу.
По данным ГАИ, МАЗ ехал по мосту со стороны улицы Большой в сторону Фабричной. Находившийся за рулем мужчина не справился с управлением.
Telegram-канал «АСТ-54 Black» пишет, что тягач развернуло, и водитель выпал из кабины.
Возле Болотного столкнулись две фуры — водителя вытаскивали из кабины.
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