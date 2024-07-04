Куча обломков: возле Болотного столкнулись две фуры — водителя вытаскивали из кабины

Накануне, 3 июля, на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись несколько фур. Об этом сообщил паблик ««Наши Новости» | Болотное» в соцсети «ВКонтакте».
По данным паблика, ДТП произошло напротив Болотного, и есть пострадавшие.
— По предварительной информации, столкнулись две фуры. На видео видно, что спасатели вытаскивают водителя из кабины, — говорится в посте.
НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирской области.
На улице Бориса Богаткова Haval столкнулся с автобусом — погибла 27-летняя пассажирка автомобиля.
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