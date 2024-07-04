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Происшествия Куча обломков: возле Болотного столкнулись две фуры — водителя вытаскивали из кабины

Куча обломков: возле Болотного столкнулись две фуры — водителя вытаскивали из кабины

Место аварии сняли на видео

2 793
9 комментариев
Судя по кадрам, фура помялась

Накануне, 3 июля, на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись несколько фур. Об этом сообщил паблик ««Наши Новости» | Болотное» в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, ДТП произошло напротив Болотного, и есть пострадавшие.

— По предварительной информации, столкнулись две фуры. На видео видно, что спасатели вытаскивают водителя из кабины, — говорится в посте.

Ролик с места ДТП

НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем происшествия, расскажите редакции НГС.
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На улице Бориса Богаткова Haval столкнулся с автобусом — погибла 27-летняя пассажирка автомобиля.

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Комментарии
9
Кендурь
4 июля 2024, 10:53
С учётом квалификации нынешних дальнобоев - не удивительно. С каждым днём всё больше и больше таких новостей.
5050
4 июля 2024, 11:01
это гиблая трасса.
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