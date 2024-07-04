Под окнами дома на Первомайке нашли тело мужчины

3 июля у дома на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
— Вечером в 22:50 поступило сообщение об обнаружении тела, — рассказали в министерстве.
На место выезжали полицейские. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. НГС также обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК Новосибирской области.
В июне годовалый мальчик разбился, выпав из окна в Новосибирской области.
Обновлено.
В пресс-службе СУ СК Новосибирской области НГС сообщили, что после обнаружения тела началась уголовно-процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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