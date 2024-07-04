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Происшествия Под окнами дома на Первомайке нашли тело мужчины

Под окнами дома на Первомайке нашли тело мужчины

На место выезжала полиция

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18 комментариев
Это произошло на Твардовского

3 июля у дома на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

— Вечером в 22:50 поступило сообщение об обнаружении тела, — рассказали в министерстве.

На место выезжали полицейские. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. НГС также обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем произошедшего и что-либо знаете о мужчине, расскажите НГС.
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В июне годовалый мальчик разбился, выпав из окна в Новосибирской области.

Обновлено.

В пресс-службе СУ СК Новосибирской области НГС сообщили, что после обнаружения тела началась уголовно-процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Комментарии
18
Мон@шка60+
4 июля 2024, 11:09
Какой-то треугольник смерти: Твардовского -Одоевского.
Гость
4 июля 2024, 10:09
Они, что, на Первомайку все слетаются, чтобы свести счёты с жизнью? Слабые люди. Жить надо, вопреки обстоятельствам! Жизнь прекрасна, во всех проявлениях!
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