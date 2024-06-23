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Криминал Годовалый мальчик разбился, выпав из окна в Новосибирской области

Годовалый мальчик разбился, выпав из окна в Новосибирской области

Инцидент произошел в городе Карасуке

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Следователи возбудили уголовное дело

В Карасуке годовалый мальчик погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Как сообщили в телеграм-канале «PRO города Карасук», инцидент произошел 22 июня на улице Тургенева.

— Из окна 4-го этажа выпал маленький мальчик. На месте работают сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Ребенку нет и двух лет, — говорится в посте.

В пресс-службе регионального Следственного комитета НГС подтвердили информацию о происшествии.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснили в СК.

Ранее восьмилетняя девочка выпала из окна в центре Новосибирска.

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