Отдыхали на берегу: 60-летний мужчина утонул под Новосибирском

В Краснозерском районе Новосибирской области утонул 60-летний мужчина. Информацию о происшествии опубликовало издание «Краснозерская Новь».
Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 23 июня, в селе Локтенок. Мужчина приехал в населенный пункт в гости из Чановского района Новосибирской области.
— В жаркий день отдыхали на берегу реки. Один человек заметил, что мужчина тонет. Мужчину достали на берег, но было уже поздно, — говорится в сообщении издания.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости информация не поступила.
Накануне стало известно, что в селе Абрамово в Куйбышевском районе утонула 14-летняя девочка. За прошлую неделю в регионе утонули 9 человек, среди них пятеро детей.