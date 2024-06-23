Отдыхали на берегу: 60-летний мужчина утонул под Новосибирском

Тело мужчины на берег достали очевидцы трагедии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Краснозерском районе Новосибирской области утонул 60-летний мужчина. Информацию о происшествии опубликовало издание «Краснозерская Новь».



Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 23 июня, в селе Локтенок. Мужчина приехал в населенный пункт в гости из Чановского района Новосибирской области.



— В жаркий день отдыхали на берегу реки. Один человек заметил, что мужчина тонет. Мужчину достали на берег, но было уже поздно, — говорится в сообщении издания.



На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости информация не поступила.

