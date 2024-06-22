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Происшествия В Новосибирской области заявили о гибели ребенка — девочке было 14 лет

В Новосибирской области заявили о гибели ребенка — девочке было 14 лет

Предварительно, ребенок утонул

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О трагедии сообщили в администрации Куйбышевского района

В Новосибирской области заявили о том, что в регионе утонул ребенок. Как сообщили в соцсетях администрации Куйбышевского района, трагедия произошла 21 июня в селе Абрамово.

— Сегодня в Абрамово утонул ребенок, — сказано в сообщении со ссылкой на обращение главы района Олега Караваева. — Скажите детям, что купаться рано и без взрослых ходить на речку запрещено.

В ЕДДС Куйбышевского района НГС уточнили пол и возраст погибшего ребенка. Им оказалась девочка 2010 года рождения, трагедия произошла вечером.

НГС попытался связаться с главой Куйбышевского района с целью узнать подробности происшествия, но на момент публикации он не ответил на сообщение журналиста. Корреспондент также обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой прокомментировать данные о трагедии.

21 июня в Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как утонул 14-летний мальчик. Он приехал в гости к бабушке из Кемеровской области.

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Утонул Куйбышевский район Новосибирская область
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