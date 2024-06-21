«Приехал в гости к бабушке»: 14-летний мальчик утонул на Алтае

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика. Подросток утонул, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Инцидент случился 21 июня в селе Петровка Троицкого района. По данным следствия, в этот день мальчик с другими подростками направился к пруду, который находится около населенного пункта.
— Находясь без присмотра взрослых, в не предназначенном для купания открытом водоеме несовершеннолетний утонул. Известно, что погибший ребенок приехал в гости к бабушке из Кемеровской области, — сказано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев. Кроме того, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента.
Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирской области утонул 16-летний подросток. Тело искали больше 12 часов.