«Приехал в гости к бабушке»: 14-летний мальчик утонул на Алтае

Трагедия произошла 21 июня Источник: СУ СК РФ по Алтайскому краю











В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика. Подросток утонул, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.



Инцидент случился 21 июня в селе Петровка Троицкого района. По данным следствия, в этот день мальчик с другими подростками направился к пруду, который находится около населенного пункта.



— Находясь без присмотра взрослых, в не предназначенном для купания открытом водоеме несовершеннолетний утонул. Известно, что погибший ребенок приехал в гости к бабушке из Кемеровской области, — сказано в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев. Кроме того, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента.

