НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

ю-в.

 741мм 71%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

2 гектара земли хотят отдать под коммерцию

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Забирают долгострой на Маркса
Баттл Сибири и Урала
Бомбилы жгут конкурентов
Последние квартиры в ипотеку
Опасности на пляже
Убийство девочки из Каменки
НГС в Telegram
Криминал «Приехал в гости к бабушке»: 14-летний мальчик утонул на Алтае

«Приехал в гости к бабушке»: 14-летний мальчик утонул на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело

654
2 комментария
Трагедия произошла 21 июня

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика. Подросток утонул, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент случился 21 июня в селе Петровка Троицкого района. По данным следствия, в этот день мальчик с другими подростками направился к пруду, который находится около населенного пункта.

— Находясь без присмотра взрослых, в не предназначенном для купания открытом водоеме несовершеннолетний утонул. Известно, что погибший ребенок приехал в гости к бабушке из Кемеровской области, — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев. Кроме того, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента.

Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирской области утонул 16-летний подросток. Тело искали больше 12 часов.

ПО ТЕМЕ
Утонул Уголовное дело Алтайский край Гибель ребенка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Вероника,  26

Татарка,  54

Anna,  38

Сергей,  62

Nata,  47

Егор,  36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление