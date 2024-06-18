Тело искали больше 12 часов: в Новосибирской области утонул 16-летний подросток

Трагедия произошла вчера, в понедельник Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области вчера, 17 июня, утонул 16-летний подросток. Как рассказали группе «Аварийно-спасательная служба НСО» во «Вконтакте», тело вблизи населенного пункта Кочки искали больше 12 часов. Трагедия произошла на реке Карасук.

— Тело найдено, поднято и транспортировано на берег совместно со спасателями Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, — добавили в АСС



В воскресенье, 16 июня, водолазы искали 19-летнего парня, который утонул на глазах очевидцев 15 июня. В первый день спасатели обследовали акваторию озера Щучье в Коченевском районе при помощи плавсредств, но поиск результатов не дал. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В пятницу, 14 июня, на водоеме «Подгорный» утонула 19-летняя девушка. Спасатели Новосибирского отряда провели поиск вместе с местными жителями. Тело было быстро обнаружено и транспортировано на берег.

Обстановку с безопасностью на воде в Новосибирской области специалисты МЧС сейчас называют «крайне сложной». За последнюю неделю на водоемах региона утонули девять человек, пять из которых дети

В Алтайском крае во время сплава по горной реке погиб мужчина. Как сообщили в МЧС России, погибший плыл на катамаране.