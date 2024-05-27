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Сибирячка упала с лестницы на «Гастрокорте»

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Бизнес Происшествия «Гематома цвета фуксии»: сибирячка упала с лестницы на «Гастрокорте» — теперь ступени обещают закрыть коврами

«Гематома цвета фуксии»: сибирячка упала с лестницы на «Гастрокорте» — теперь ступени обещают закрыть коврами

По словам директора Центрального рынка, за много лет это первый несчастный случай на лестнице

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На ступенях должен появиться ворсистый материал

Посетительница новосибирского «Гастрокорт» упала на лестнице, которая ведет к туалетам — инцидент привел к сильному синяку. Директор Центрального рынка Алексей Виноградов рассказал НГС, что после этого для безопасности ступени решили закрыть специальным материалом.

На «Яндекс Отзывах» посетительница заявила, что получила травму в начале марта этого года.

— Упала с лестницы, которая ведет на третий этаж к санузлам. Получила гематому цвета фуксии на всю левую часть попы. Повезло, что ничего не сломала. Гематома сходила около двух месяцев, место ушиба до сих пор побаливает, — утверждает автор отзыва.

Виноградов заверил редакцию в следующем:

— Видел отзыв, утром скинули. Закроем ступени ворсистым материалом. Первый случай за 15 лет на этой лестнице.

Ранее другая сибирячка уже жаловалась НГС на лестницу, которая ведет к туалетам фудкорта.

— На последний этаж подниматься далековато. И на лестнице страшно, — делилась девушка впечатлениями.

В марте пенсионерка не могла попасть на Центральный рынок через «Гастрокорт» — по версии очевидицы, ее не пускал охранник.

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