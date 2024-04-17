«Подниматься далековато и страшно»: в каком случае на «Гастрокорте» может появиться очередь в туалет

На «Гастрокорте» в Новосибирске, где посетители иногда жалуются на расположение туалетов, появится еще одна зона с кабинками. Об этом и о том, почему гостям фудкорта не всегда может хватать имеющихся унитазов, редакции НГС подробно рассказал директор Центрального рынка Алексей Виноградов.
Как уточняет Виноградов, сейчас на «Гастрокорте» полностью оборудованы две туалетные зоны: одна, на 20 кабинок, находится за сценой на первом этаже; вторая, на 16 кабинок — на третьем этаже.
— На последний этаж подниматься далековато. И на лестнице страшно, — заявила НГС читательница Ирина, которая часто бывает в «Гастрокорте».
Дальнее расположение одной из туалетных зон директор рынка объяснил следующим образом:
— Решение [расположить на этой площади] приняли потому, что не смогли сдать ее корнерам. Люди туда не пойдут, говорили. А в туалет в любом случае человек поднимется и плюсом получит великолепный вид на город через панорамное стекло.
По словам Алексея, посетителям «Гастрокорта» редко не хватает существующих туалетов. Хотя, признается он, бывало, что к ним выстраивалась огромная очередь.
— Один раз во время пивного фестиваля очереди были, начиная с веранды, — поделился Виноградов.
Он добавил, что еще одна туалетная зона строится как раз на летней веранде, на кровле и будет включать в себя шесть кабинок.
— В августе этого года проводим очередной пивной фестиваль на веранде. И дополнительные кабинки должны спасти ситуацию, — надеется директор.
За каждой зоной с туалетами, подмечает Виноградов, закрепляется уборщица и весь день с открытия до закрытия работает там. Для удобства людей на дверях кабинок установлены замки с цветовым обозначением: красный — занято, зеленый — свободно.
— Когда не было замков с обозначением «занято-свободно», человеку приходилось дергать 16 кабинок подряд, и все могли быть заняты, - уточнил директор.
Ранее стало известно, почему на входе в «Гастрокорт» могут остановить.