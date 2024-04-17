«Подниматься далековато и страшно»: в каком случае на «Гастрокорте» может появиться очередь в туалет

Сейчас на "Гастрокорте" две зоны с туалетами, но появится еще одна

На «Гастрокорте» в Новосибирске, где посетители иногда жалуются на расположение туалетов, появится еще одна зона с кабинками. Об этом и о том, почему гостям фудкорта не всегда может хватать имеющихся унитазов, редакции НГС подробно рассказал директор Центрального рынка Алексей Виноградов.

Как уточняет Виноградов, сейчас на «Гастрокорте» полностью оборудованы две туалетные зоны: одна, на 20 кабинок, находится за сценой на первом этаже; вторая, на 16 кабинок — на третьем этаже.

— На последний этаж подниматься далековато. И на лестнице страшно, — заявила НГС читательница Ирина, которая часто бывает в «Гастрокорте».

— Решение [расположить на этой площади] приняли потому, что не смогли сдать ее корнерам. Люди туда не пойдут, говорили. А в туалет в любом случае человек поднимется и плюсом получит великолепный вид на город через панорамное стекло.

По словам Алексея, посетителям «Гастрокорта» редко не хватает существующих туалетов. Хотя, признается он, бывало, что к ним выстраивалась огромная очередь.

— Один раз во время пивного фестиваля очереди были, начиная с веранды, — поделился Виноградов.

Он добавил, что еще одна туалетная зона строится как раз на летней веранде, на кровле и будет включать в себя шесть кабинок.

— В августе этого года проводим очередной пивной фестиваль на веранде. И дополнительные кабинки должны спасти ситуацию, — надеется директор.

За каждой зоной с туалетами, подмечает Виноградов, закрепляется уборщица и весь день с открытия до закрытия работает там. Для удобства людей на дверях кабинок установлены замки с цветовым обозначением: красный — занято, зеленый — свободно.