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«Сделали огромную едальню»: пенсионерка не могла попасть на Центральный рынок через Гастрокорт — ее не пускал охранник

По версии очевидицы, в выходной пожилая женщина хотела пройти во двор рынка

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Инцидент произошел 9 марта

Жительница Новосибирска обвинила охранника Гастрокорта, что он не пускал пенсионерку — та собиралась пройти через здание во двор Центрального рынка.

В своем отзыве на «Фламп» сибирячка заявила, что инцидент произошел в выходной 9 марта:

— Охранник не пускал пенсионерку внутрь здания. Ей надо было от главного входа в дворовую часть рынка, — утверждает она. — Женщина в возрасте, обходить всё здание какой смысл? Спускаться и подниматься через подвальное помещение тяжело. Ну сделали огромную едальню, людей-то пускайте!

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов рассказал НГС, что в праздничные дни, в том числе в прошедшую субботу, на фудкорте было множество посетителей — полная посадка. Чтобы всех вместить, пришлось расставлять дополнительную мебель.

По словам Виноградова, посетителям, которые хотели на сам рынок и спрашивали путь, охрана рекомендовала пройти туда через цокольный этаж или вещевой павильон.

— Это было бы намного быстрее и без толкотни, — заверил он.

При этом, отметил он, пройти через Гастрокорт все-таки было можно.

Ранее новосибирец заявил, что его избили охранники в Гастрокорте после концерта Zoloto: конфликт попал на видео.

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