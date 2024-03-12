«Сделали огромную едальню»: пенсионерка не могла попасть на Центральный рынок через Гастрокорт — ее не пускал охранник

Инцидент произошел 9 марта Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Жительница Новосибирска обвинила охранника Гастрокорта, что он не пускал пенсионерку — та собиралась пройти через здание во двор Центрального рынка.



В своем отзыве на «Фламп» сибирячка заявила, что инцидент произошел в выходной 9 марта:



— Охранник не пускал пенсионерку внутрь здания. Ей надо было от главного входа в дворовую часть рынка, — утверждает она. — Женщина в возрасте, обходить всё здание какой смысл? Спускаться и подниматься через подвальное помещение тяжело. Ну сделали огромную едальню, людей-то пускайте!

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов рассказал НГС, что в праздничные дни, в том числе в прошедшую субботу, на фудкорте было множество посетителей — полная посадка. Чтобы всех вместить, пришлось расставлять дополнительную мебель.



По словам Виноградова, посетителям, которые хотели на сам рынок и спрашивали путь, охрана рекомендовала пройти туда через цокольный этаж или вещевой павильон.



— Это было бы намного быстрее и без толкотни, — заверил он.



При этом, отметил он, пройти через Гастрокорт все-таки было можно.



Ранее новосибирец заявил, что его избили охранники в Гастрокорте после концерта Zoloto: конфликт попал на видео.

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