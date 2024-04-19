Кричал и бросался бутылками: неадекватный новосибирец перепугал посетителей магазина

Инцидент произошел в микрорайоне Горский Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик»











Вечером 18 апреля в соцсетях Новосибирска опубликовали сообщение о неизвестном мужчине. Сибиряк якобы бросался на людей, заявил автор в телеграм-канале «Новосибирский паблик».



В сообщении сказано, что инцидент произошел в микрорайоне Горский Ленинского района. Действия мужчины сняли на видео.



— На Горском кидается на людей, — сказано в сообщении. — Люди не могут выйти из магазина.

Автор видео рассказала НГС подробности произошедшего Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик»

На кадрах можно заметить, что сибиряк находился вблизи входа в магазин. На одном из видео мужчина поднимает панель, которая, предварительно, закрывала углубление вблизи здания, а затем заглядывает внутрь. В руках он держит неизвестный предмет.



НГС связался с автором поста. Сибирячка рассказала, что шла по улице около магазина с подругой, когда увидела мужчину. Неизвестный, по ее словам, кричал и бросался бутылками.



— Мы начали обходить его стороной, но, когда попали в его поле зрения, он побежал за нами, — рассказала Анастасия. — Мы забежали в магазин и видим, что он тоже заходит, начинает бросаться на людей. И нам было очень страшно выйти.



В результате девушки позвонили знакомому. Он зашел в магазин к сибирячкам, а затем вместе с ними вышел из здания. В тот момент, по словам Анастасии, неизвестный не обращал на них внимание.



— Он (неизвестный, — прим.ред) лежал около двери и не давал выйти покупателям, — сообщила девушка. — Полицию, к сожалению, не успели вызвать. Точнее даже не подумали об этом, потому что находились в полном шоке.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

