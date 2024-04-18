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Происшествия «Замечен зацепер»: новосибирец прокатился на грузовике — видео поездки

«Замечен зацепер»: новосибирец прокатился на грузовике — видео поездки

В МВД проведут проверку

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В Сети заявили, что инцидент произошел на улице Пархоменко

В Новосибирске заметили человека, который проехал на грузовом автомобиле, держась за машину с внешней стороны. Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В сообщении сказано, что инцидент случился вечером 17 апреля. Новосибирца, который прокатился на грузовике, назвали зацепером.

— 17 апреля в 22:51 был замечен зацепер, который проехал на грузовике на Пархоменко, — сказано в сообщении.

Новосибирца сняли на видео

На кадрах видно человека, который держится за задние двери грузовой машины. Автомобиль стоял на дороге, пока красный сигнал светофора не сменился на зеленый, а затем начал движение вместе с новосибирцем.

Судя по кадрам, машина проезжала близи торгового центра, который находится на Пермской.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что по публикации будет проведена проверка.

В феврале в Новосибирске сообщили о подростках, которые занимаются зацепингом, то есть катаются, держась за вагоны с внешней стороны. Проводится проверка.

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