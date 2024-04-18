«Замечен зацепер»: новосибирец прокатился на грузовике — видео поездки

В Новосибирске заметили человека, который проехал на грузовом автомобиле, держась за машину с внешней стороны. Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В сообщении сказано, что инцидент случился вечером 17 апреля. Новосибирца, который прокатился на грузовике, назвали зацепером.
— 17 апреля в 22:51 был замечен зацепер, который проехал на грузовике на Пархоменко, — сказано в сообщении.
На кадрах видно человека, который держится за задние двери грузовой машины. Автомобиль стоял на дороге, пока красный сигнал светофора не сменился на зеленый, а затем начал движение вместе с новосибирцем.
Судя по кадрам, машина проезжала близи торгового центра, который находится на Пермской.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что по публикации будет проведена проверка.
В феврале в Новосибирске сообщили о подростках, которые занимаются зацепингом, то есть катаются, держась за вагоны с внешней стороны. Проводится проверка.