Зацеперов, которые снимали свои поездки на видео, заметили в Новосибирске — что им грозит

В Новосибирске заметили подростков, которые занимаются зацепингом, то есть катаются, держась за вагоны с внешней стороны. Такие поездки они снимали на видео.
О действиях подростков редакции НГС рассказал новосибирец Олег. По его словам, зацеперы — ученики «Детской железной дороги». Мужчина также предоставил видео, на которые попало то, как молодые ребята снимают себя, стоя на крыше вагонов или на лестницах, закрепленных на вагонах, и цепляются за составы, чтобы кататься на них. Судя по кадрам, подростки делали это и зимой, и в теплое время года.
В пресс-службе «Детской железной дороги» корреспонденту сказали обратиться за комментарием, в Западно-Сибирскую железную дорогу. Там ответили, что проводят по поводу случившегося проверку.
— По поводу размещенных роликов в соцсетях руководство «Детской железной дороги» проводит детальную проверку, представленные видеоматериалы для расследования и возможного привлечения к ответственности школьников передали в правоохранительные органы. Если противоправные действия со стороны воспитанников, посещающих учебный центр, будут доказаны, вопрос об их отчислении решат незамедлительно, — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской ЖД.
В РЖД напомнили, что за зацепинг предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Последний травматический случай с зацепером на Западно-Сибирской железной дороге зафиксировали 17 июня 2022 года.
Ранее НГС писал о том, что пассажирка заявила о задымлении электрички на ходу. Женщину возмутило поведение экипажа и полицейских.