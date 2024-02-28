Зацеперов, которые снимали свои поездки на видео, заметили в Новосибирске — что им грозит

В Новосибирске заметили подростков, которые занимаются зацепингом, то есть катаются, держась за вагоны с внешней стороны. Такие поездки они снимали на видео.

О действиях подростков редакции НГС рассказал новосибирец Олег. По его словам, зацеперы — ученики «Детской железной дороги». Мужчина также предоставил видео, на которые попало то, как молодые ребята снимают себя, стоя на крыше вагонов или на лестницах, закрепленных на вагонах, и цепляются за составы, чтобы кататься на них. Судя по кадрам, подростки делали это и зимой, и в теплое время года.