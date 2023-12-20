«Поезд встал посреди моста»: пассажирка заявила, что новосибирская электричка задымилась на ходу

В Новосибирской области электричка задержалась из-за перезапуска системы управления поездом. При это пассажиры, которые ехали в электричке в тот момент стали свидетеями задымления и остановки посредине моста.
Сибирячка Александра которая ехала в этой электричке 18 декабря рассказала, что в 18:34 по расписанию на платформу «Правая Обь» должен был прибыть электропоезд до Чулымской, но прибыл с опозданием в 18:40. Прибывшая электричка, по ощущениям Александры, ехала непривычно медленно, но она все-таки села в поезд.
— Электропоезд потихоньку тронулся, достиг края платформы, и в вагоне погас свет. Мимо пробежал помощник машиниста и с ним еще какой-то мужчина в рабочем комбинезоне. Электричка медленно заехала на железнодорожный мост и встала. Света не было. В вагоны стал поступать запах гари, пассажиры заволновались, стали переговариваться. На вопрос, почему электричка стоит посреди моста, был ответ, что пропускала опоздавший поезд, — эмоционально описывает произошедшее женщина.
Примерно через 10 минут стоянки электричка тронулась. На станции «Левая Обь» мимо пробежал мужчина в куртке с надписью «транспортная безопасность». Электричка снова остановилась. На платформе ее встречали сотрудники полиции. Некоторые пассажиры вышли подышать воздухом, так как в части вагонов, уверяет Александра, уже стоял дым.
— Дым шел и из-под одного из вагонов. Все толпились, шел какой-то ремонт. Пассажиры спрашивали у полицейских, что делать. Те с кем-то общались по телефонам или рациям, отвечали пассажирам, что не знают. Лично я не имею представления, как выбраться с «Левой Оби», где там дорога и куда может подъехать такси. Большинство пассажиров также в недоумении разводили руками. Через некоторое время помощник машиниста сказал нам, что сейчас поедем, — вспоминает женщина.
В пресс-службе Западно-Сибирской ЖД корреспонденту НГС сообщили, что 18 декабря пригородный электропоезд №6321 сообщением Новосибирск-Чулымская по техническим причинам прибыл на конечную станцию с задержкой в 36 минут. Незапланированная остановка и временное отключение электроосвещения в вагонах во время пути связаны с тем, что локомотивная бригада решила перезапустить систему управления электропоездом.
— Ситуация была под контролем причастных служб железной дороги. Обстоятельства произошедшего выясняются, ответственных дополнительно проинструктируют о необходимости информировать пассажиров по громкой связи. На движение других поездов ситуация не повлияла, — отметил начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги Артем Вырезков. Про инцидент с задымлением в ЗСЖД не сообщили.
Также Западно-Сибирская железная дорога принесла пассажирам задержанного электропоезда извинения за доставленные неудобства.
НГС обратился за комментарием в транспортную полицию. Там сообщили, что нужна обратиться в Восточном межрегиональном СУТ СК России. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.
Ранее НГС писал о том, что в стране задержались сразу 50 поездов из-за шторма. Компания устраняла последствия аварии.