«Поезд встал посреди моста»: пассажирка заявила, что новосибирская электричка задымилась на ходу

НГС обратился за комментарием в транспортную полицию. Там сообщили, что нужна обратиться в Восточном межрегиональном СУТ СК России. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.



Ранее НГС писал о том, что в стране задержались сразу 50 поездов из-за шторма. Компания устраняла последствия аварии.

