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Происшествия Новосибирец разбил бутылку пива в магазине, а потом вырубил продавца — чем закончился дебош

Новосибирец разбил бутылку пива в магазине, а потом вырубил продавца — чем закончился дебош

В своем поступке мужчина раскаялся

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Всё началось с бутылки пива, которую разбил покупатель

Сибиряк разбил бутылку пива в магазине, вырубил продавца ударом по голове и уничтожил еще коньяк с абсентом. Дебошира поймали сотрудники ГБР. Инцидент произошел вчера, 15 апреля, в 18:30 в алкомаркете на улице Гурьевская. Пьяный покупатель уронил взятую с прилавка бутылку пива.

— На предложение продавца оплатить стоимость разбитой бутылки, нарушитель отреагировал неадекватно: ударил его по голове и разбил ещё две бутылки дорогостоящего алкоголя — коньяка и абсента. После чего выбежал на улицу, — объяснили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». — Придя в себя, продавец нажал тревожную кнопку.

По сигналу тревоги сотрудники ГБР отсмотрели видео произошедшего и примерно в квартале от магазина в районе ГПНТБ нашли нападавшего. Он шел с другом по улице Кирова, но увидев ГБР побежал.

— Его задержали, доставили в магазин, где продавец сразу же опознал его как человека, который ударил его и разбил бутылки с алкоголем. На место была вызвана полиция, но пока она ехала мужчина успел протрезветь и раскаяться. Он возместил ущерб и с разрешения продавца был отпущен, — добавили в агентстве.

В марте ГБР вызвали в шаурмячную из-за драмы с огнетушителем — его украли у вора.

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ГБР АБ Гвардия Алкоголь Дебош
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