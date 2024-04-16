Новосибирец разбил бутылку пива в магазине, а потом вырубил продавца — чем закончился дебош

Сибиряк разбил бутылку пива в магазине, вырубил продавца ударом по голове и уничтожил еще коньяк с абсентом. Дебошира поймали сотрудники ГБР. Инцидент произошел вчера, 15 апреля, в 18:30 в алкомаркете на улице Гурьевская. Пьяный покупатель уронил взятую с прилавка бутылку пива.
— На предложение продавца оплатить стоимость разбитой бутылки, нарушитель отреагировал неадекватно: ударил его по голове и разбил ещё две бутылки дорогостоящего алкоголя — коньяка и абсента. После чего выбежал на улицу, — объяснили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». — Придя в себя, продавец нажал тревожную кнопку.
По сигналу тревоги сотрудники ГБР отсмотрели видео произошедшего и примерно в квартале от магазина в районе ГПНТБ нашли нападавшего. Он шел с другом по улице Кирова, но увидев ГБР побежал.
— Его задержали, доставили в магазин, где продавец сразу же опознал его как человека, который ударил его и разбил бутылки с алкоголем. На место была вызвана полиция, но пока она ехала мужчина успел протрезветь и раскаяться. Он возместил ущерб и с разрешения продавца был отпущен, — добавили в агентстве.
В марте ГБР вызвали в шаурмячную из-за драмы с огнетушителем — его украли у вора.