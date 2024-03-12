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Происшествия

«Принес местный бродяга Валера»: ГБР вызвали в шаурмячную из-за драмы с огнетушителем — его украли у вора

Владелец павильона был уверен, что огнетушитель его

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Владелец шаурмячной догнал вора и отобрал огнетушитель. Но оказалось, что он не его

В Новосибирске разгорелся скандал из-за огнетушителя в шаурмячной, точнее из-за его похищения. Инцидент произошел 11 марта в около 21:00. Владелец торговой точки вызвал ГБР.

— Увидев, как незнакомый мужчина, ничем не смущаясь забирает стоящий в помещении огнетушитель, хозяин решил, что его грабят и сам ринулся в погоню, — сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». — Догнав вора у ближайшей остановки общественного транспорта, он без особого труда отобрал у него первичное средство пожаротушения, после чего, довольный, вернулся в павильон и рассказал о своей победе прибывшим на тревогу бойцам ГБР.

Выяснилось, что не все так просто. Еще вчера огнетушителя в павильоне не было.

— Рано утром в шаурмячную заходил местный бродяга Валера и, желая подзаработать денег, предложил хозяину почистить вокруг павильона снег. В процессе уборки Валера обнаружил в сугробе огнетушитель и, сделав вывод, что он принадлежит павильону, занёс его внутрь. То, что огнетушитель может быть украденным и припрятанным до поры, ему в голову не пришло. А вечером, под покровом сумерек, вор вернулся за своей добычей. В тайнике он её не нашёл, а обнаружил в павильоне и, считая законной целью, забрал — чтобы распорядиться по своему усмотрению. Но недооценил решительность или невнимательность хозяина киоска, — отметили в агентстве.

В январе ГБР заставила сибиряка оплатить заказанный букет — он рассчитался с продавщицей и оставил ей цветы.

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