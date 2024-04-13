«Одно из таких заболеваний было у него». Звезду шоу «Голос» Евгения Кунгурова похоронили на родине, рядом с могилой бабушки

Могилу певца укрыли цветами Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Родные и близкие Евгения Кунгурова собрались у храма Покрова Божией Матери в городе Заречном Свердловской области 13 апреля. По предварительным данным, певец совершил суицид, но отпевание в церкви всё равно позволили провести. Подробности — в репортаже наших коллег из E1.RU.

— Это не исключение. Просто здесь ситуация непростая, связанная с болезнью психического характера. В таких случаях допускается отпевание. В данном случае есть доказательства, что человек не в полной мере отдавал себе отчет в том, что он делает, — объяснял настоятель храма Покрова Богородицы в Заречном, где проводился обряд, отец Вячеслав.



У храма собралось множество людей Источник: Дарья Манохина / E1.RU











Сдержать слёз не могли даже мужчины Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Тамара Вениаминовна — первая учительница Евгения Кунгурова из поселка Гагарский Свердловской области (там будущий певец учился в начальных классах). Педагог тяжело переживает потерю своего ученика.



— Ну как он мог так поступить, что случилось? Невыносимо просто, — говорит она.



Первая учительница тяжело переживает смерть Кунгурова Источник: Дарья Манохина / E1.RU

— Многих смущает уход из жизни Евгения. Но люди бывают больны как физически, так и душевно. Одно из таких заболеваний было у него, — сказал священник перед отпеванием.



На прощании выступили педагоги певца, его родственники и знакомые.



— Царство небесное Женечке, — говорит друг умершего.



— Прекрасный парень, талантливый, вырос в великого музыканта, — отметил учитель певца.



— Я хочу, чтобы его запомнили настоящим мужчиной, он таким и был! Спасибо, что вы все пришли, — сказала родственница Евгения.

Источник: читатель E1.RU











— С его уходом я потерял часть себя, часть своей души. И эта утрата уже никогда не будет восполнена. Он прожил очень яркую и насыщенную жизнь. Своей энергией и позитивом он заражал окружающих. И совсем не оставил этой энергии для себя. Он обладал уникальным талантом и целеустремленностью. И добился своей цели — стал заслуженным артистом России, — сказал на прощании друг Евгения Кунгурова.

Во время отпевания в храм продолжали подходить люди Источник: Дарья Манохина / E1.RU











Гроб вынесли под аплодисменты.

Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Сразу после гроба из храма вынесли охапки цветов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Учительница Кунгурова рассказала, что буквально за день до смерти Евгения к нему прилетал в Москву отец. Тело певца из столицы помогали доставить одноклассники.



— Трое одноклассников ездили в Москву, чтобы встретить тело, помогали перевезти, — рассказала E1.RU Анна Верзакова, классный руководитель Евгения Кунгурова. — До сих пор не верится. Был такой счастливый, задорный.



Вскоре траурная процессия выехала на кладбище. Евгения Кунгурова похоронили на старом кладбище в Заречном рядом с бабушкой.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











При этом местные жители остались возмущены тем, что певца похоронили не на аллее почетных граждан.

— Похоронили в первой попавшейся яме. Никто туда ходить не будет, а хочется, чтобы ходили, — поделился эмоциями один из горожан.

Другие, однако, считают, что главное в месте могилы — соседство с родными. А те, кто захотят навестить певца, дорогу к нему найдут.