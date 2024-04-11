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Происшествия «Дети гоняют, принимая за хомяков»: новосибирцы заметили крыс за жилым домом — кадры с грызунами

«Дети гоняют, принимая за хомяков»: новосибирцы заметили крыс за жилым домом — кадры с грызунами

По словам местной жительницы, грызуны развелись на Котовского

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Грызунов заметили за жилым домом

В Новосибирске на левом берегу города обнаружили стаю крыс. Их заметили за жилым домом, сообщила НГС председатель совета МКД.

Речь идет о здании по улице Котовского. Сибирячка прислала редакции видео грызунов, которое сняла одна из местных жительниц.

— За домом №30 на Котовского — нашествие крыс. Сразу через забор — школа, рядом — садик. Через пешеходку — жилой дом, — сообщила женщина. — Дети их гоняют, принимая за хомяков. Это уже после обработки.

Грызунов сняли на видео

Информацию о том, что на Котовского появились грызуны, опубликовали в домовом чате 5 апреля, уточнила сибирячка. Она добавила, что одна из местных жительниц якобы насчитала около восьми крыс. Их увидели на участке, где проходит наземная теплотрасса.

— Управляющая компания вызвала дезинфекторов, вчера утром там раскидали отраву. Мы все ждали что они убегут, но вместо этого крысы пришли еще больше. Дерутся, сидят, умываются, — рассказала сибирячка. — Дети их пытаются гонять. Они же не понимают, что это опасно. Бегать за ними с палками. Но пока еще ни на кого не напали.

Она уточнила, что такое количество грызунов ранее не наблюдалось на участке. По ее словам, жители иногда замечали крыс, но не в подобных масштабах.

Жилой дом №30 по улице Котовского находится под управлением ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». НГС позвонил в диспетчерскую организации с просьбой сообщить, были ли приняты меры специалистами в связи с ситуацией. В компании заявили, что не дают такую информацию и рекомендовали обратиться в управляющую компанию.

В начале апреля стало известно, что на мусорной площадке у домов на улице Сибирской завелись крысы. Прокуратура начала проверку.

ПО ТЕМЕ
Крысы Грызуны Новосибирск Управляющая компания Котовского
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