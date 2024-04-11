«Дети гоняют, принимая за хомяков»: новосибирцы заметили крыс за жилым домом — кадры с грызунами

— За домом №30 на Котовского — нашествие крыс. Сразу через забор — школа, рядом — садик. Через пешеходку — жилой дом, — сообщила женщина. — Дети их гоняют, принимая за хомяков. Это уже после обработки.

Информацию о том, что на Котовского появились грызуны, опубликовали в домовом чате 5 апреля, уточнила сибирячка. Она добавила, что одна из местных жительниц якобы насчитала около восьми крыс. Их увидели на участке, где проходит наземная теплотрасса.

— Управляющая компания вызвала дезинфекторов, вчера утром там раскидали отраву. Мы все ждали что они убегут, но вместо этого крысы пришли еще больше. Дерутся, сидят, умываются, — рассказала сибирячка. — Дети их пытаются гонять. Они же не понимают, что это опасно. Бегать за ними с палками. Но пока еще ни на кого не напали.

