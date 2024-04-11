Разбил топором: неизвестный разгромил автомобиль в новосибирском поселке — видео

В соцсетях Новосибирска сообщили, что неизвестный разбил автомобиль в поселке Мошково. Как заявил паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», машину якобы повредили топором.
По его данным, инцидент произошел несколько дней назад, ночью 9 апреля.
— В поселке Мошково неизвестный разбил топором автомобиль, — сказано в сообщении.
На кадрах можно заметить автомобиль, рядом с которым стоит человек. Позже неизвестный наносит несколько ударов по машине зажатым в руках предметом, а затем уходит с места происшествия.
В сообщении сказано, что по факту произошедшего написано заявление. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что уточнят информацию.
В марте в Сети сообщили, что в Новосибирске пассажиры разгромили автомобиль такси. Данные об этом появились в соцсетях.