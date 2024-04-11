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Происшествия Разбил топором: неизвестный разгромил автомобиль в новосибирском поселке — видео

Разбил топором: неизвестный разгромил автомобиль в новосибирском поселке — видео

В полиции уточняют информацию

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Инцидент произошел несколько дней назад

В соцсетях Новосибирска сообщили, что неизвестный разбил автомобиль в поселке Мошково. Как заявил паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», машину якобы повредили топором.

По его данным, инцидент произошел несколько дней назад, ночью 9 апреля.

— В поселке Мошково неизвестный разбил топором автомобиль, — сказано в сообщении.

Момент произошедшего попал на видео.

На кадрах можно заметить автомобиль, рядом с которым стоит человек. Позже неизвестный наносит несколько ударов по машине зажатым в руках предметом, а затем уходит с места происшествия.

В сообщении сказано, что по факту произошедшего написано заявление. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что уточнят информацию.

В марте в Сети сообщили, что в Новосибирске пассажиры разгромили автомобиль такси. Данные об этом появились в соцсетях.

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