Оторвали зеркало, разбили стекло: пьяные пассажиры разгромили машину такси в Новосибирске

В Новосибирске нетрезвые пассажиры разгромили автомобиль такси. Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «Инцидент. Новосибирск».
Автор поста на условиях анонимности рассказал, что происшествие произошло около 2 часов ночи 29 февраля у дома на улице Петухова, 16/4. Мужчина прибыл на вызов, к нему вышла нетрезвая пара. Водитель утверждает, что при посадке пассажир ударил по крышке багажника, в салон он сел с открытой бутылкой пива. Таксист потребовал покинуть салон автомобиля.
— В ответ на это они начали конфликтовать со мной. Выйдя из машины, начали пинать по дверям, оторвали боковое зеркало заднего вида, разбили стекло на водительской двери, оставили вмятину, — говорится в сообщении.
На место происшествия был вызвал наряд полиции, который не стал задерживать нетрезвую пару.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия.
В начале февраля в Искитиме на видео попал дорожный конфликт на переезде. Один из водителей взялся за биту, чтобы выяснить отношения с оппонентом.