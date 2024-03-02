Оторвали зеркало, разбили стекло: пьяные пассажиры разгромили машину такси в Новосибирске

В Новосибирске нетрезвые пассажиры разгромили автомобиль такси. Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «Инцидент. Новосибирск».



Автор поста на условиях анонимности рассказал, что происшествие произошло около 2 часов ночи 29 февраля у дома на улице Петухова, 16/4. Мужчина прибыл на вызов, к нему вышла нетрезвая пара. Водитель утверждает, что при посадке пассажир ударил по крышке багажника, в салон он сел с открытой бутылкой пива. Таксист потребовал покинуть салон автомобиля.

