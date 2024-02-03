Водитель обиделся на соседа по потоку и взялся за палку — НГС нашел его и спросил, зачем

Дорожные разборки на улицах Новосибирска происходят хоть и не каждый день, но все же слишком часто, чтобы говорить о высокой культуре водителей без иронии. В попытках объяснить оппоненту, насколько он не прав, сибиряки берутся за травматические пистолеты, газовые баллончики и даже лопаты, при отсутствии подручных предметов — используют руки и ноги. Спустив пар, горячие автолюбители разъезжаются по своим делам, оставляя законопослушных водителей недоумевать: что они сейчас видели? И понесут ли дебоширы ответственность за свое поведение? А потом — выкладывать то, что попало в объектив регистратора, в сеть. Очередное видео сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте» опубликовало в среду, 31 января — НГС посмотрел его вместе с автоюристом.
Эта авария произошла в районе путепровода в Искитиме. Дорогу не поделили водители Toyota Funcargo и Mitsubishi Lancer. Само столкновение в кадр не попало, зато его последствия так впечатлили очевидцев, что при монтаже звук видео пришлось обрезать: по закону такие цветистые высказывания в СМИ попадать не могут.
Похоже, водитель черного Mitsubishi счел, что пострадавшая сторона — это именно он. Из багажника мужчина достал не то палку, не то резиновую дубинку и решил не доверять наказание обидчика полицейским. Правда, сделав всего несколько агрессивных замахов, мужчина чего-то испугался и поспешил вернуться к своей машине.
Подписчики «АСТ-54» пришли в замешательство: путепровод, по мнению жителей Искитима, место аномальное, но неужели агрессивного водителя никак не накажут?
— Насколько помню, в советское время публикация в СМИ была поводом для возбуждения уголовного дела. Нападение на человека средь бела дня... Но Искитим — это совершенно иная территория, — посетовал Сергей Б.
— Интересно узнать продолжение, что будет с [госномер]. Думаю, за новостями «АСТ-54» следят сотрудники ведомств и нахлобучат [водителя Mitsubishi] на штраф, если не на посиделки? — понадеялся Владимир С.
НГС нашел водителя Mitsubishi, чтобы узнать, с чего начался конфликт, и что так разозлило автолюбителя, что вместо того, чтобы решить конфликт словами, он взялся за биту. Черный Lancer застрахован на имя 39-летнего Александра Владимировича Б. Мужчина занимается печатью на кружках и футболках, изготовлением наклеек на автомобили и брелоков в виде госномеров. По данным сервиса Rusprofile, в 2007 и 2014 годах он регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но оба раза вскоре прекращал свою деятельность, и сейчас, вероятно, является самозанятым.
По данным источника НГС, Александр Б. регулярно получал и не оплачивал штрафы ГИБДД (в базе данных судебных приставов активных штрафов уже нет) и, похоже, бурно конфликтовал не только на дорогах, но и в интернете: его страница во «ВКонтакте» заблокирована за нарушение правил сайта.
НГС связался с Александром, чтобы спросить его, что предшествовало дорожному конфликту, и почему он решил взяться за биту. Мужчина подтвердил, что на видео попал именно он, но говорить по телефону отказался. На вопрос, не было ли его поведение ответом на агрессию водителя Toyota, мужчина все же ответил, что причина взяться за биту у него все-таки была.
— Меня подрезали, — коротко, но емко объяснил он.
Журналистка НГС и автоюрист Мария Соловьева тоже с большим интересом изучили видео, чтобы понять, будет ли дорожный конфликт иметь правовые последствия, если второй участник разборок в полицию не обращался.
— В этом случае речь идет скорее о нарушении общественного порядка и явного неуважения к обществу, в случае если агрессор сопровождал свои действия нецензурной бранью, — говорит Мария Соловьева. — Это будет квалифицироваться по статье 20.1 КоАП РФ, и может повлечь наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Но если водитель Toyota пострадал, ситуация станет серьезнее.
— Если был причинен вред здоровью и зафиксированы следы от ударов, то возможно наступление ответственности за побои по статьям 6.1 или 6.1.1 КоАП РФ, — уточнила Мария Соловьева. — За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Ранее НГС публиковал видео другого дорожного конфликта. Там сибиряк, отпинал чужую машину прямо посреди дороги, но потом извинился.
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