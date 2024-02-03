Водитель обиделся на соседа по потоку и взялся за палку — НГС нашел его и спросил, зачем

Похоже, водитель черного Mitsubishi счел, что пострадавшая сторона — это именно он. Из багажника мужчина достал не то палку, не то резиновую дубинку и решил не доверять наказание обидчика полицейским. Правда, сделав всего несколько агрессивных замахов, мужчина чего-то испугался и поспешил вернуться к своей машине.

Подписчики «АСТ-54» пришли в замешательство: путепровод, по мнению жителей Искитима, место аномальное, но неужели агрессивного водителя никак не накажут?

— Насколько помню, в советское время публикация в СМИ была поводом для возбуждения уголовного дела. Нападение на человека средь бела дня... Но Искитим — это совершенно иная территория, — посетовал Сергей Б.