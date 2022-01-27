Избиение саперной лопатой: новые подробности громкого дорожного конфликта на площади Трубникова

— Он разбил мне одно из зеркал и закричал: «Я тебя застрелю на***!» Восприняв это как реальную угрозу, я отступил к багажнику, достав саперную лопату. Он пошел ко мне, направив на меня предмет в руке, оказалось, что это газовый баллончик. Сначала прыснул, потом начал наносить удары, в этот момент я начал отмахиваться лопатой. После шквала полученных ударов нахлынул адреналин, я плохо помню, что было дальше. Очнулся, когда меня оттаскивали от этого мужика, — продолжил Константин.



Ударами лопаты мужчина сломал оппоненту берцовую кость правой ноги и несколько пальцев левой руки. Сам Константин получил ожог роговицы глаза от баллончика, сотрясение мозга, в травматологии ему диагностировали переломы трех ребер (документы есть в распоряжении НГС). Участники драки подали друг на друга заявление в полицию. Вскоре Константин узнал, что в отношении его возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.



— Из общения со следователем и очных ставок я почувствовал, что расследование носит однобокий обвинительный уклон. По мнению следователя, те обстоятельства, что мне угрожали убийством и разбили зеркало, к делу не относятся, как и полученные мною травмы. Никаких хулиганских побуждений у меня не было, как пытаются представить, это была самооборона. Да, превышенная, в виду тяжкого вреда здоровью оппонента, но не из хулиганских мотивов! Я считаю, что мои действия квалифицировали некорректно, — сказал НГС Константин.