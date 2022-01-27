Избиение саперной лопатой: новые подробности громкого дорожного конфликта на площади Трубникова

В марте 2021-го два водителя не поделили полосу дороги перед площадью Трубникова. Потасовка с применением перцового баллончика и саперной лопаты закончилась для обоих больницей. Один из вспыльчивых мужчин вот-вот предстанет перед судом, ему грозит до 10 лет колонии. Сибиряк недоумевает, почему перед законом должен отвечать только он один. Корреспондент НГС пообщался с обеими сторонами конфликта, поняв, что в уголовном деле не всё так однозначно, как могло показаться на первый взгляд.
«Силовики играют в одни ворота»
Следователи готовятся передать в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Незадолго до получения обвинительного заключения подозреваемый по имени Константин пришел в редакцию НГС, чтобы предать огласке свою историю. Он стал участником дорожной потасовки перед площадью Трубникова, о которой ранее писали СМИ со слов оппонента водителя, который признан потерпевшим. Константин заявил, что журналисты и следователи посмотрели на ситуацию однобоко.
— На площади Трубникова я стоял в крайнем правом ряду. Водитель, который двигался по кольцу, сразу меня подрезал без поворотника. Я взял правее и не пропустил, дальше он начал меня выдавливать на обочину. Когда я заехал в снег, я остановился. Вышел из своей машины, подошел к его, открыл дверь, чтобы составить разговор. Смотрю — у него в руке что-то есть, не разглядев, что именно, я решил отступить к своей машине, по пути рукой сложил одно из его зеркал, — рассказывает Константин.
По словам мужчины, подрезавший его водитель также покинул салон и направился к нему, сжимая что-то в руке.
— Он разбил мне одно из зеркал и закричал: «Я тебя застрелю на***!» Восприняв это как реальную угрозу, я отступил к багажнику, достав саперную лопату. Он пошел ко мне, направив на меня предмет в руке, оказалось, что это газовый баллончик. Сначала прыснул, потом начал наносить удары, в этот момент я начал отмахиваться лопатой. После шквала полученных ударов нахлынул адреналин, я плохо помню, что было дальше. Очнулся, когда меня оттаскивали от этого мужика, — продолжил Константин.
Ударами лопаты мужчина сломал оппоненту берцовую кость правой ноги и несколько пальцев левой руки. Сам Константин получил ожог роговицы глаза от баллончика, сотрясение мозга, в травматологии ему диагностировали переломы трех ребер (документы есть в распоряжении НГС). Участники драки подали друг на друга заявление в полицию. Вскоре Константин узнал, что в отношении его возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
— Из общения со следователем и очных ставок я почувствовал, что расследование носит однобокий обвинительный уклон. По мнению следователя, те обстоятельства, что мне угрожали убийством и разбили зеркало, к делу не относятся, как и полученные мною травмы. Никаких хулиганских побуждений у меня не было, как пытаются представить, это была самооборона. Да, превышенная, в виду тяжкого вреда здоровью оппонента, но не из хулиганских мотивов! Я считаю, что мои действия квалифицировали некорректно, — сказал НГС Константин.
Дата судебного заседания в отношении Константина еще не назначена. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«Агрессия была только с его стороны!»
В марте 2021-го НГС удалось пообщаться с другим участником потасовки. Тогда он представился Игорем, сказав, что это имя ненастоящее (так как он бизнесмен и поэтому не хотел бы деанонимизации: недоброжелателей много). На самом деле мужчину зовут Сергей, по его словам, причиной драки стало «нарушение Константином негласного автомобильного правила». Кстати, эта версия вызвала немало едких комментариев к предыдущему материалу.
— Я спускался с Нарымской на площадь Трубникова на зеленый сигнал светофора. В промежутке между Железнодорожной и Нарымской стоял первый ряд машин на красном сигнале светофора. По негласному правилу водителей тех, кто заезжает на кольцо и хочет попасть в крайний ряд, пропускают через одного. Я там лет 15 езжу, сам постоянно пропускал. Когда я на кольцо зашел, попал во второй ряд, первый уже стоял. Как раз загорелся зеленый сигнал с Железнодорожной улицы, на кольцо машины пошли. Второй ряд начал пытаться попасть в первый. И там попался упорный водитель, который не хотел пропускать, — рассказывал ранее Сергей.
Несмотря на то что именно он вынудил Константина остановиться, Сергей уверяет, что агрессию проявлял лишь его оппонент.
— Он открыл левую дверь (у меня в машине правый руль), начал кричать, что я его зажимаю. Я попытался объяснить, что заехал на зеленый сигнал светофора и все нормальные водители через одного пропускают, — вспоминает пострадавший. — Он вроде осознал, но что-то психанул, посмотрел на мою дверь, может, выломать хотел. Оставил открытой, хотя движение интенсивное началось, машины начали сигналить. Он обошел мою машину, долбанул по зеркалу боковому с водительской стороны. Я вышел к нему поговорить, он уже шел к своей машине. Он резко развернулся и газовым баллончиком прыснул. «На, получай», — говорит.
Сергей говорит, что ему удалось увернуться, так как баллончик был распыляющим, поэтому его почти не задело. Тогда мужчина достал свой распылитель и тоже прыснул газом в лицо оппоненту. После этого он получил серию ударов саперной лопаткой.
Сергей уверяет, что никаких ударов оппоненту не наносил, а тот попросту сфальсифицировал в больнице диагноз перелома трех ребер.
— Я не наносил ему никаких ударов, хотя меня дико возмутили его поступки. Я считаю себя справедливым и порядочным человеком, а Константин попросту пытается уйти от ответственности, выставив себя жертвой, — добавил Сергей в разговоре с НГС
Из материалов уголовного дела следует, что справедливый и порядочный человек в 2010 году был осужден за угрозу убийством.
— Зачем вы старые истории ворошите? Вы задаете провокационные вопросы. У меня складывается такое ощущение, что вы хотите срок скостить этому человеку. Я свою позицию обрисовал, больше с вами говорить не намерен, хотите — общайтесь с моим адвокатом, — сказал Сергей, положив телефонную трубку.
Ранее в Новосибирске два водителя устроили драку на дороге — один из них достал пистолет. Машины они бросили на встречной полосе.