27 января четверг
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 4/10
usd 78.94
eur 89.15
Тема дняПочему в дискаунтере дешевле: сравнение продуктов
Все новости
Все новости

Избиение саперной лопатой: новые подробности громкого дорожного конфликта на площади Трубникова

Два водителя не поделили дорогу и подрались, но срок до 10 лет грозит только одному

5 644
58Обсудить

Поделиться

По версии пострадавшего, конфликт начался из-за того, что другой водитель не следовал негласному правилу автомобилиста

По версии пострадавшего, конфликт начался из-за того, что другой водитель не следовал негласному правилу автомобилиста

Поделиться

В марте 2021-го два водителя не поделили полосу дороги перед площадью Трубникова. Потасовка с применением перцового баллончика и саперной лопаты закончилась для обоих больницей. Один из вспыльчивых мужчин вот-вот предстанет перед судом, ему грозит до 10 лет колонии. Сибиряк недоумевает, почему перед законом должен отвечать только он один. Корреспондент НГС пообщался с обеими сторонами конфликта, поняв, что в уголовном деле не всё так однозначно, как могло показаться на первый взгляд.

«Силовики играют в одни ворота»


Следователи готовятся передать в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Незадолго до получения обвинительного заключения подозреваемый по имени Константин пришел в редакцию НГС, чтобы предать огласке свою историю. Он стал участником дорожной потасовки перед площадью Трубникова, о которой ранее писали СМИ со слов оппонента водителя, который признан потерпевшим. Константин заявил, что журналисты и следователи посмотрели на ситуацию однобоко.

— На площади Трубникова я стоял в крайнем правом ряду. Водитель, который двигался по кольцу, сразу меня подрезал без поворотника. Я взял правее и не пропустил, дальше он начал меня выдавливать на обочину. Когда я заехал в снег, я остановился. Вышел из своей машины, подошел к его, открыл дверь, чтобы составить разговор. Смотрю — у него в руке что-то есть, не разглядев, что именно, я решил отступить к своей машине, по пути рукой сложил одно из его зеркал, — рассказывает Константин.

По словам Константина, оппонент подрезал его, вынудив остановиться. Машина Константина — на заднем плане

По словам Константина, оппонент подрезал его, вынудив остановиться. Машина Константина — на заднем плане

Поделиться

По словам мужчины, подрезавший его водитель также покинул салон и направился к нему, сжимая что-то в руке.

— Он разбил мне одно из зеркал и закричал: «Я тебя застрелю на***!» Восприняв это как реальную угрозу, я отступил к багажнику, достав саперную лопату. Он пошел ко мне, направив на меня предмет в руке, оказалось, что это газовый баллончик. Сначала прыснул, потом начал наносить удары, в этот момент я начал отмахиваться лопатой. После шквала полученных ударов нахлынул адреналин, я плохо помню, что было дальше. Очнулся, когда меня оттаскивали от этого мужика, — продолжил Константин.

Ударами лопаты мужчина сломал оппоненту берцовую кость правой ноги и несколько пальцев левой руки. Сам Константин получил ожог роговицы глаза от баллончика, сотрясение мозга, в травматологии ему диагностировали переломы трех ребер (документы есть в распоряжении НГС). Участники драки подали друг на друга заявление в полицию. Вскоре Константин узнал, что в отношении его возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

— Из общения со следователем и очных ставок я почувствовал, что расследование носит однобокий обвинительный уклон. По мнению следователя, те обстоятельства, что мне угрожали убийством и разбили зеркало, к делу не относятся, как и полученные мною травмы. Никаких хулиганских побуждений у меня не было, как пытаются представить, это была самооборона. Да, превышенная, в виду тяжкого вреда здоровью оппонента, но не из хулиганских мотивов! Я считаю, что мои действия квалифицировали некорректно, — сказал НГС Константин.

Для подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью потасовка тоже не прошла без последствий для здоровья

Для подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью потасовка тоже не прошла без последствий для здоровья

Поделиться

Дата судебного заседания в отношении Константина еще не назначена. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Агрессия была только с его стороны!»


В марте 2021-го НГС удалось пообщаться с другим участником потасовки. Тогда он представился Игорем, сказав, что это имя ненастоящее (так как он бизнесмен и поэтому не хотел бы деанонимизации: недоброжелателей много). На самом деле мужчину зовут Сергей, по его словам, причиной драки стало «нарушение Константином негласного автомобильного правила». Кстати, эта версия вызвала немало едких комментариев к предыдущему материалу.

— Я спускался с Нарымской на площадь Трубникова на зеленый сигнал светофора. В промежутке между Железнодорожной и Нарымской стоял первый ряд машин на красном сигнале светофора. По негласному правилу водителей тех, кто заезжает на кольцо и хочет попасть в крайний ряд, пропускают через одного. Я там лет 15 езжу, сам постоянно пропускал. Когда я на кольцо зашел, попал во второй ряд, первый уже стоял. Как раз загорелся зеленый сигнал с Железнодорожной улицы, на кольцо машины пошли. Второй ряд начал пытаться попасть в первый. И там попался упорный водитель, который не хотел пропускать, — рассказывал ранее Сергей.

Несмотря на то что именно он вынудил Константина остановиться, Сергей уверяет, что агрессию проявлял лишь его оппонент.

— Он открыл левую дверь (у меня в машине правый руль), начал кричать, что я его зажимаю. Я попытался объяснить, что заехал на зеленый сигнал светофора и все нормальные водители через одного пропускают, — вспоминает пострадавший. — Он вроде осознал, но что-то психанул, посмотрел на мою дверь, может, выломать хотел. Оставил открытой, хотя движение интенсивное началось, машины начали сигналить. Он обошел мою машину, долбанул по зеркалу боковому с водительской стороны. Я вышел к нему поговорить, он уже шел к своей машине. Он резко развернулся и газовым баллончиком прыснул. «На, получай», — говорит.

Сергей говорит, что ему удалось увернуться, так как баллончик был распыляющим, поэтому его почти не задело. Тогда мужчина достал свой распылитель и тоже прыснул газом в лицо оппоненту. После этого он получил серию ударов саперной лопаткой.

Вред здоровью Сергея справедливо расценили как «тяжкий»

Вред здоровью Сергея справедливо расценили как «тяжкий»

Поделиться

Сергей уверяет, что никаких ударов оппоненту не наносил, а тот попросту сфальсифицировал в больнице диагноз перелома трех ребер.

— Я не наносил ему никаких ударов, хотя меня дико возмутили его поступки. Я считаю себя справедливым и порядочным человеком, а Константин попросту пытается уйти от ответственности, выставив себя жертвой, — добавил Сергей в разговоре с НГС 25 января 2022 года.

Из материалов уголовного дела следует, что справедливый и порядочный человек в 2010 году был осужден за угрозу убийством.

— Зачем вы старые истории ворошите? Вы задаете провокационные вопросы. У меня складывается такое ощущение, что вы хотите срок скостить этому человеку. Я свою позицию обрисовал, больше с вами говорить не намерен, хотите — общайтесь с моим адвокатом, — сказал Сергей, положив телефонную трубку.

Ранее в Новосибирске два водителя устроили драку на дороге — один из них достал пистолет. Машины они бросили на встречной полосе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

драка водителейконфликт на дорогетяжкий вред здоровью
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter