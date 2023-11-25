Драка у «Глобуса»: водители «Ниссана» и «Ленд Крузера» решили выяснить отношения посреди дороги — дело может кончиться уголовкой

Записи этого конфликта читательница НГС Татьяна прислала в редакцию 21 ноября, но произошли события еще в минувшие выходные. Субботний вечер две компании сибиряков решили разнообразить дорожным конфликтом и устроили возле театра настоящее представление с газом из баллончика в качестве спецэффектов.

По словам девушки, они с молодым человеком следовали за машиной друзей, и манера вождения парня не понравилась мужчине за рулем попутного Land Cruiser.

—Загорелся красный, мы притормозили. К нашему крылу прижался «Крузак», его водитель попросил открыть окно и начал с негативом обращаться к парню, — рассказала девушка. — Он просил выйти, но мы не стали. Загорелся зеленый свет, мы тронулись, водитель решил нас подрезать, а затем друзей. Он задел их бампер.