Драка у «Глобуса»: водители «Ниссана» и «Ленд Крузера» решили выяснить отношения посреди дороги — дело может кончиться уголовкой

Быть автолюбителем в Новосибирске — дело непростое, а подчас и опасное. Вместо того чтобы мирно приехать из пункта «А» в пункт «Б», водитель может неожиданно обнаружить, что конечная точка маршрута переместилась в больницу или на скамью подсудимых. Именно это может произойти с участниками конфликта, который произошел вечером 18 ноября возле театра «Глобус». Журналист НГС посмотрела обе записи конфликта с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять: кто из участников движения был неправ изначально, какое ему за это грозило наказание, если бы он сдержал эмоции при себе, и чем может кончиться дело теперь.
Записи этого конфликта читательница НГС Татьяна прислала в редакцию 21 ноября, но произошли события еще в минувшие выходные. Субботний вечер две компании сибиряков решили разнообразить дорожным конфликтом и устроили возле театра настоящее представление с газом из баллончика в качестве спецэффектов.
По словам девушки, они с молодым человеком следовали за машиной друзей, и манера вождения парня не понравилась мужчине за рулем попутного Land Cruiser.
—Загорелся красный, мы притормозили. К нашему крылу прижался «Крузак», его водитель попросил открыть окно и начал с негативом обращаться к парню, — рассказала девушка. — Он просил выйти, но мы не стали. Загорелся зеленый свет, мы тронулись, водитель решил нас подрезать, а затем друзей. Он задел их бампер.
На кадрах, попавших в объектив регистратора, поначалу не видно ничего особенно криминального. Просто водитель внедорожника очень хочет уйти из правой полосы в среднюю, и его совершенно не смущает то, что она уже занята.
Зато уже в следующем действии экшена становится значительно больше, а водители и даже их пассажирки выходят из машин, чтобы пообщаться более тесно. По словам Татьяны, водитель Nissan Laurel выпустил струю газа в лицо оппоненту из Land Cruiser, а затем в процессе драки пострадала ее подруга. В итоге участники потасовки вызвали полицию.
— Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали по сообщению о конфликте, возникшем между двумя водителями на проезжей части. На месте от граждан были приняты заявления и вызван экипаж ГИБДД. Передав прибывшим сотрудникам полиции заявления граждан, росгвардейцы продолжили работу по маршруту патрулирования, — ответили на запрос НГС в региональном управлении ведомства.
Позже на связь с редакцией вышел и второй участник ДТП. Он отказался комментировать субботний дорожный конфликт, но заявил, что реальность по его мнению не вполне соответствовала словам Татьяны.
По мнению автоюриста Марии Соловьевой, которая посмотрела видео вместе с журналистом НГС, две видеозаписи — типичная попытка выяснить, кто более главный и статусный:
— На первом видео водитель «крузака» создаёт аварийную ситуацию, нарушает правила маневрирования (при перестроении должен убедиться, что это безопасно, и его пропускают), — объясняет автоюрист.
При этом Мария Соловьева отмечает: даже если бы субботним вечером сотрудники ГИБДД решили поработать на Октябрьской магистрали и пресекли поведение водителя внедорожника, по статье 12.14 КоАП РФ его строго наказывать никто бы не стал: санкция предусматривает штраф 500 рублей, а то и вовсе предупреждение.
Однако поскольку патрульных на дороге не было, и водители решили разбираться между собой, драка на дороге может кончиться и уголовными делами — в зависимости от того, какие травмы получали участники конфликта:
— Смотреть будут по медицине, по последствиям: установят, кому какой вред здоровью причинен, его тяжесть, характер повреждений. От этого зависит, административная ответственность или уголовная наступит для виновников, — уточнила автоюрист.
Ранее мы публиковали видео другой дорожной разборки. Там озверевший сибиряк пинал машину другого участника дорожного движения прямо посреди дороги.