«Начал на друга быковать»: новосибирцы устроили драку на Октябрьской магистрали — видео

В Новосибирске водители автомобилей устроили потасовку около театра «Глобус» на Октябрьской магистрали. Драку сибиряков сняли на видео.
Кадры конфликта прислала редакции читательница НГС Татьяна. По ее словам, инцидент произошел вечером в субботу, 18 ноября. Она сообщила, что ехала с парнем за машиной друзей, когда им начал «моргать» внедорожник.
—Загорелся красный, мы притормозили. К нашему крылу прижался «Крузак», его водитель попросил открыть окно и начал с негативом обращаться к парню, — вспоминает Татьяна. — Он просил выйти, но мы не стали. Загорелся зеленый свет, мы тронулись, водитель решил нас подрезать, а затем друзей. Он задел их бампер.
По словам читательницы НГС, автомобили встали на дороге, и водитель внедорожника решил поговорить с участниками ДТП, после чего начался конфликт.
— Он начал на друга «быковать». У друга была перцовый баллончик, и он брызнул, — сказала Татьяна. — Мы сели в машину, водитель промыл глаза и вновь захотел поговорить. После того, как вышли из автомобиля, он толкнул друга, начался конфликт.
На кадрах можно услышать словесную перепалку между двумя водителями, во время которой один из них предлагает «остановиться и поговорить». После того, как загорелся зеленый сигнал светофора, водитель внедорожника движется вперед и пытается проехать перед другой машиной. Следующая запись снята уже во время потасовки.
Татьяна заявила, что в конфликте пострадала жена ее друга, девушке вызвали скорую помощь. После произошедшего сибирячка якобы написала заявление в полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В ночь с 17 на 18 ноября в кафе-баре в Новосибирске произошла драка. Как рассказала женщина в соцсетях, избивать начали ее мужа толпой мужчины. Сибирячка начала защищать пострадавшего, но тоже получила травмы.