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Происшествия Прорыв дамбы в Орске Орск смывает уже три дня. Кадры катастрофы и главная информация — в одном коротком видео

Орск смывает уже три дня. Кадры катастрофы и главная информация — в одном коротком видео

Собрали всё, что известно о потопе

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Собрали главное о потопе

Орск уходит под воду уже третий день. Город смыло из-за прорыва дамбы, которая не выдержала паводка на реке Урал.

Сильнее всего пострадал район Старого города: частные дома здесь скрыты по крышу. Вода прибывает в новые поселки, людей вывозят на лодках и выносят на руках. Многие жители отдали свои лодки в помощь спасателям.

Из зоны подтопления эвакуировали 4 тысячи человек. Людей принудительно выводят — многие не хотят покидать участки, несмотря на обстановку.

В Орск прилетели главы МЧС и Роспотребнадзора. Из-за загрязнения вода в трубах оказалась заражена, и ее больше нельзя пить.

МЧС заверяет, что сил и техники хватает. Для пострадавших организовали питание и ночлег. Вода продолжит прибывать в ближайшие сутки — ситуацию ухудшают дожди.

Орск продолжает уходить под воду из-за прорыва дамбы. Счет пострадавших идет на тысячи.

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