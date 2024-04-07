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Происшествия Беда, объединившая страну: как простые люди, рискуя жизнью, спасают затопленных в Орске

Беда, объединившая страну: как простые люди, рискуя жизнью, спасают затопленных в Орске

Вода отрезала город, но только укрепила человечность

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Неравнодушные жители помогают всем, даже домашним животным

В Оренбургской области из-за паводков продолжает уходить под воду Орск. Вода затопила больше шести тысяч домов в городе, четыре тысячи человек покинули свои жилища. Чтобы спасти пострадавших, в регион отправили дополнительные бригады МЧС, но, не дожидаясь, пока они объедут все дома, простые люди бросились на выручку соседям.

Сотни волонтеров приносят воду и продукты в пункты временного размещения, помогают эвакуироваться из затопленных домов пожилым людям, спасают попавших в беду животных.

Спастись от наводнения помогают и взрослые, и дети: корреспондент 74.RU поговорил с местными жителями, которые всей семьей помогают пострадавшим спастись от наводнения. По их словам, такого потопа не было почти семьдесят лет.

— Бабушки говорят, что с 1957 года не было такого. А последние 20 лет паводка вообще не было, — местные жители. — Мы уже всю бытовую технику наверх перетаскали. Хоть как-то дом пытаемся защитить.

На помощь попавшим в беду людям пришли и священники: руководитель социального отдела Орской епархии Вячеслав Кочкин отправился спасать пациентов из подтопленной больницы.

— Среди потерпевших много пожилых, инвалидов. Когда вода уйдет, будем активно разворачивать волонтерскую помощь — приводить в порядок дома пострадавших, — рассказал отец Вячеслав Кочкин.

Епархия также активно помогает людям, попавшим в пункты временного размещения: священнослужители собирают одежду и продукты пострадавшим.

В помощи нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие — волонтеры приходят на подмогу собакам и кошкам, оставшимся в затопленных домах. Очевидцы продолжают публиковать видео храбрых людей, которые рискуют жизнью ради попавших в беду животных.

Особенно сильно в соцсетях переживали за питомник, в котором содержались больше 40 хаски. Собаки оказались в западне, и вода медленно приближалась к запертым клеткам.

Неравнодушные люди отправились на лодках к питомнику, чтобы спасти животных.

Вместе с волонтерами власти пытаются найти место для передержки спасенных животных. Глава Орска Василий Козупица заявил, что местные строительные и торговые организации готовы предоставить всё необходимое для временного размещения собак и кошек.

Прямо сейчас корреспонденты 56.RU следят за происходящем в прямом эфире. Вы можете узнать обо всём, что происходит в затопленной Оренбургской области, в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Оренбургская область Потоп Орск Паводки Наводнение Волонтеры
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