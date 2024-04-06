В Орске прорвало дамбу за миллиард рублей, а за два дня до ЧС глава города обещал, что она устоит. Кто виноват в катастрофе?

Сейчас спасатели достают людей из затопленных домов Источник: «МЧС России» / T.me











В Орске тысячи домов оказались под водой из-за прорыва дамбы, эвакуировано больше 2,5 тысячи человек. В зоне подтопления уже нашли тела двух человек, сообщил РБК — однако в региональном правительстве отрицают, что это связано с наводнением. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о полном разрушении Орской дамбы, но местные власти отрицают и это.



Дамба, которую прорвало в Орске, была построена в 2014 году, и стоит она больше 910 миллионов рублей, писали на официальном портале администрации города. Строительство велось генеральным подрядчиком ЗАО «Спецстрой-3», деньги выделили на нее из областного бюджета. Глава Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале 3 апреля писал следующее:

— Паводок этого года — первая и серьезная проверка дамбы на прочность, — сообщал глава города 3 апреля, за два дня до прорыва дамбы. — Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет.



Источник: Городские порталы

MSK1.RU поговорил с профессорами, разбирающимися в строительстве гидротехнических сооружений. Они рассказали о возможных причинах и последствиях прорыва дамбы.

Доктор технических наук и бывший депутат Госдумы Владимир Тетельмин рассказал нам о том, что, предположительно, дамба была сделана из некачественных материалов, чувствительных к размыву водой. Также одной из причин прорыва дамбы стало наплевательское отношение к ее ремонту и обслуживанию.

— Дамбы, как правило, выполняются из грунтовых материалов. Из гальки, гравия, песка, сунглинка. Эти строительные материалы очень подвержены размыву. Их выбирают из-за дешевизны и доступности. Если это была бы бетонная плотина, она бы, конечно, стояла, — считает ученый. — Даже если маленький ручеек перельется через гребень такой плотины [из грунтовых материалов], то он спокойно может потихоньку всё размыть и образовать огромный проран, через который и хлынет большой поток воды.

В этом случае проран (прораном называют промоину, образующуюся при прорыве водным потоком напорного гидротехнического сооружения, например дамбы или земляной плотины. — Прим. ред.) образовался не в гребне, а в основании дамбы, считает Тетельмин. Профессор объяснил, как происходит процесс разрушения плотины:

— Дамба — это напорное сооружение. Под действием перепадов напора в этих грунтах образуются фильтрационные потоки, которые могут вначале выносить мелкие частицы [дамбы] и, усиливаясь, выносить всё более крупные. Так образуется сквозной ход, через который может хлынуть большая вода и разнести всё сооружение.

Источник: «МЧС России» / T.me

Ученый считает, что именно это произошло в Оренбургской области. И это — прямое последствие безответственного обращения с плотиной, уверен Владимир Тетельмин. Дамбы, рассказывает собеседник, должны тщательно и регулярно проверяться: есть ли выходы на низовой грани плотины, есть ли на ней мочажины. Специалисты должны вовремя подсыпать грунт, если произошла его просадка. Образование фильтрационных потоков — то есть щелей в плотине — тоже можно было предотвратить.



— Дамба — сооружение очень ответственное, и за ним должны наблюдать специалисты. В данном случае похоже, что этого не было. Тем более что ведь ожидали паводка. Знали, что большое количество осадков зимой выпало. Оренбургская область же граничит с Казахстаном, который сейчас под водой. Соседняя Омская область — тоже вся под водой. Это степные районы, которые обычно страдают от недостатка воды, а в данном случае получилось, что все эти степи сейчас находятся под водой, всё залито. Это можно было ожидать, это можно было прогнозировать, — говорит Тетельмин.

Дешевле ремонтировать сооружение и его поддерживать в надлежащем состоянии, чем вкладываться в многомиллионные траты на ликвидацию последствий и выплачивать компенсации тысячам людей, объясняет специалист. Сколько займет ликвидация последствий — пока никому не известно.

— Пока вода не спадет, пока не подъедет туда автомобиль с грунтом... Сейчас что-либо делать бесполезно. Конечно, можно засыпать дамбу, попытаться ее восстановить, но всё равно уже полгорода затоплено. Уже всё, катастрофа произошла.

Также Тетельман рассказал о питьевой воде, которой люди могут лишиться из-за потопа:

— Если грунтовыми водами подпитывали город, значит, там ничего такого страшного, потому что грунтовая вода не должна быть затронута этим вот наводнением. А если подпитывали из какого-то водотока, из какой-то речки, то это проблема. Сейчас эта вода вся грязная, она может заразить людей какой-нибудь болезнью.

Источник: «МЧС России» / T.me

Другой ученый, кандидат технических наук, доцент кафедры гидравлики и гидротехнического строительства МГСУ, Александра Бестужева, считает, что преждевременно делать выводы о причинах прорыва и о состоянии дамбы перед катастрофой.



— В нашей стране несколько сотен тысяч дамб. Сейчас нужно говорить с МЧС, с теми, кто обладает информацией о произошедшем. Естественно, грунтовое сооружение, если начался перелив, оно размывается. Но все материалы подвержены размыванию. Перелив через гребень дамбы же не предусмотрен. И нужно разбираться, почему он произошел. Может быть, она неправильно запроектирована. Может быть, она в процессе эксплуатации была повреждена и где-то вовремя не была отремонтирована.

Природные наводнения происходят из-за того, что реки собирают стоки с ближайших гор. Естественно, у нее повышается уровень воды. Но это происходит не каждый год, и каждое наводнение не одинаково — каким будет уровень воды в следующем году, спрогнозировать невозможно, говорит Бестужева.

— Однако сооружения проектируются так, чтобы они могли эту воду саккумулировать в водохранилище, чтобы она не создавала наводнения по всей своей длине. Это можно рассчитать. Первое, что требуется проектировщику при создании дамбы, — это определить такую отметку гребня дамбы, чтобы вода ни при каком случае не переливала через гребень.

И лучше вообще ничего не делать, чем делать дамбу, которая неправильно спроектирована Александра Бестужева, профессор МГСУ